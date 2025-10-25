Napoli-Inter 3-1 tra rigori, polemiche e scintille: Conte torna in vetta

Napoli-Inter 3-1: succede di tutto al Maradona, a festeggiare è la squadra di Antonio Conte tra le polemiche

Va al Napoli campione d’Italia lo scontro Scudetto del Maradona. La squadra di Antonio Conte ha superato 3-1 l’Inter di Chivu, interrompendo la lunga striscia di vittorie consecutive dei nerazzurri.

Il match si infiamma nel primo tempo dopo il discusso calcio di rigore concesso ai padroni di casa: lo trasforma De Bruyne, che si procura però un brutto infortunio muscolare. Nella ripresa McTominay raddoppia al minuto 54 con un gran destro al volo, ma la riapre subito Calhanoglu di nuovo dal dischetto (rigore concesso dal Var per il fallo di mano di Buongiorno).

Al minuto 66, però, Zambo Anguissa spegne le speranze dell’Inter con un gran gol. Gli azzurri tornano così in vetta alla classifica di Serie A ed in solitaria in attesa della Roma di Gasperini. Milan di Allegri a -1, Inter a -3.

NAPOLI-INTER 3-1: 33′ rig. De Bruyne (N), 54′ McTominay (N), 59′ rig. Calhanoglu (I), 66′ Anguissa (N)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 18; Milan* 17; Inter* e Roma 15; Bologna e Como* 13; Udinese* e Juventus 12; Atalanta 11; Sassuolo e Cremonese 10; Lazio, Cagliari e Torino 8; Parma* 7; Lecce* 6; Verona e Pisa* 4; Fiorentina e Genoa 3.

* una gara in più