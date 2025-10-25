Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Napoli-Inter 3-1 tra rigori, polemiche e scintille: Conte torna in vetta

Foto dell'autore

Napoli-Inter 3-1: succede di tutto al Maradona, a festeggiare è la squadra di Antonio Conte tra le polemiche

Va al Napoli campione d’Italia lo scontro Scudetto del Maradona. La squadra di Antonio Conte ha superato 3-1 l’Inter di Chivu, interrompendo la lunga striscia di vittorie consecutive dei nerazzurri.

McTominay esulta in Napoli-Inter (Foto LaPresse) – calciomercato.it

Il match si infiamma nel primo tempo dopo il discusso calcio di rigore concesso ai padroni di casa: lo trasforma De Bruyne, che si procura però un brutto infortunio muscolare. Nella ripresa McTominay raddoppia al minuto 54 con un gran destro al volo, ma la riapre subito Calhanoglu di nuovo dal dischetto (rigore concesso dal Var per il fallo di mano di Buongiorno).

Al minuto 66, però, Zambo Anguissa spegne le speranze dell’Inter con un gran gol. Gli azzurri tornano così in vetta alla classifica di Serie A ed in solitaria in attesa della Roma di Gasperini. Milan di Allegri a -1, Inter a -3.

NAPOLI-INTER 3-1: 33′ rig. De Bruyne (N), 54′ McTominay (N), 59′ rig. Calhanoglu (I), 66′ Anguissa (N)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 18; Milan* 17; Inter* e Roma 15; Bologna e Como* 13; Udinese* e Juventus 12; Atalanta 11; Sassuolo e Cremonese 10; Lazio, Cagliari e Torino 8; Parma* 7; Lecce* 6; Verona e Pisa* 4; Fiorentina e Genoa 3.
* una gara in più

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie