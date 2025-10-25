DIRETTA Serie A, Parma-Como e Udinese-Lecce: formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Tardini’ tra i gialloblu di Cuesta e i biancoblu di Fabregas e quello della ‘Bluenergy Arena’ tra i bianconeri di Runjaic e i giallorossi di Di Francesco in tempo reale

Il Parma e l’Udinese ospitano rispettivamente il Como e il Lecce nei primi due anticipi del sabato validi per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Due sfide che mettono in palio punti importanti in chiave salvezza e non solo che saranno dirette nell’ordine dagli arbitri Chiffi di Padova e Feliciani di Teramo.

Da un lato, allo stadio ‘Tardini’, i gialloblu di Carlos Cuesta privi dello squalificato Ndiaye vanno a caccia della seconda vittoria stagionale. Dopo il ko col Lecce e il pareggio col Genoa, c’è bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. I biancoblu di Cesc Fabregas, invece, puntano a dare seguito al successo sulla Juve e bissare quello della scorsa stagione (1-0 gol di Strefezza) per raggiungere almeno momentaneamente Inter, Napoli e Roma al secondo posto.

Dall’altro lato, alla ‘Bluenergy Arena’, i bianconeri di Kosta Runjaic puntano a tornare a vincere dopo i pareggi contro Cagliari e Cremonese per riportarsi nella parte sinistra della graduatoria. I giallorossi di Eusebio Di Francesco vogliono allungare la striscia positiva di 5 punti in 3 gare con un altro successo in trasferta dopo quello di Parma. Un anno fa, su questo stesso campo, i friulani si imposero per 1-0 con la rete di Zemura.

Parma-Como e Udinese-Lecce, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

Le due partite saranno trasmesse in televisione e saranno visibili in streaming su tutti i dispositivi solamente sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Parma e Como e tra Udinese e Lecce live in tempo reale.

PARMA (4-3-2-1): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Keita, Estevez, Ordonez; Bernabe, Cutrone; Pellegrino. All. Cuesta

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Caqueret; Morata. All. Fabregas

ARBITRO: Daniele Chiffi di Padova

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Zaniolo. All. Runjaic

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Helgason, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco

ARBITRO: Ermanno Feliciani di Teramo

CLASSIFICA SERIE A: Milan* punti 17; Inter, Roma e Napoli 15; Bologna 13; Como e Juventus 12; Atalanta 11; Sassuolo e Cremonese 10; Udinese 9; Lazio, Cagliari e Torino 8; Parma e Lecce 6; Verona e Pisa* 4; Fiorentina e Genoa 3.

*una gara in più