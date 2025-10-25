DIRETTA Serie A, Cremonese-Atalanta 0-0: partiti! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Zini’ tra i grigiorossi di Nicola e i nerazzurri di Juric in tempo reale

L’Atalanta fa visita alla Cremonese nel quarto e ultimo anticipo del sabato valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Un derby lombardo tra due formazioni separate in classifica da un solo punto in favore degli orobici che sarà diretto dall’arbitro Arena della sezione di Torre del Greco.

Reduci dal deludente pareggio casalingo in Champions League contro lo Slavia Praga, che ha fatto seguito a quelli in campionato contro Como e Lazio, i nerazzurri di Ivan Juric vogliono tornare al successo. L’obiettivo è quello di conquistare il bottino pieno per restare agganciati al treno del quarto posto in vista del big match con il Milan del turno infrasettimanale.

I grigiorossi di Davide Nicola, per ora, sono distanti dalla zona retrocessione. Ma dopo le due vittorie di agosto sono arrivati quattro pareggi e una sconfitta: serve un ritorno ai tre punti. L’ultimo precedente ufficiale risale a tre stagioni fa, quando i bergamaschi espugnarono Cremona con il risultato di 3-1 grazie ai gol di De Roon, Boga e Lookman.

Cremonese-Atalanta, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e sarà visibile in streaming su Dazn su pc, smartphone e tablet. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giovanni Zini’ tra Cremonese e Atalanta live in tempo reale.

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Faye; Barbieri, Payero, Vandeputte, Floriani Mussolini, Zerbin; Sanabria, Vardy. All. Nicola

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, De Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric

ARBITRO: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 18; Milan* 17; Inter* e Roma 15; Bologna e Como* 13; Udinese* e Juventus 12; Atalanta 11; Sassuolo e Cremonese 10; Lazio, Cagliari e Torino 8; Parma* 7; Lecce* 6; Verona e Pisa* 4; Fiorentina e Genoa 3.

PROSSIMI IMPEGNI: Atalanta-Milan martedì 28 ottobre ore 20:45; Genoa-Cremonese mercoledì 29 ottobre ore 20:45.