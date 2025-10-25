“Conte lascia il Napoli”: addio deciso prima dell’Inter

Futuro del tecnico in bilico, annunciato l’addio prima del big match contro i nerazzurri

Antonio Conte si trova forse nel momento più complicato da quando è alla guida del Napoli. Il tecnico salentino è reduce da due sconfitte consecutive: il ko subito a Torino per mano dell’ex Simeone e la sonora sconfitta contro il Psv in Champions League. Ora al Maradona arriva l’Inter, che conte affronta da grande ex.

Intanto però c’è già chi ha le idee chiare in merito al futuro del tecnico, indipendentemente da come andrà la stagione. “Non vorrei sbilanciarmi, ma Conte e Napoli a fine stagione si separeranno” ha dichiarato Alessandro Matri a ‘DAZN’, per altro ex giocatore alla Juventus sotto la guida del tecnico salentino. Per l’ex attaccante le strade tra l’allenatore e il club partenopeo, dunque, si separeranno a fine stagione, indipendentemente dal contratto valido fino al 2027.

Napoli, Matri sicuro: “Conte via a fine stagione”

Una decisione che potrebbe essere dettata da quello che porterà la stagione, che potrà essere logorante per tutti.

Aggiunge Matri: “A prescindere da come si chiuderà la stagione penso che si lasceranno. Quest’anno gli è stato dato tanto, è stato accontentato tanto nel mercato e nel suo storico forse solo alla Juve è rimasto tre anni nella stessa squadra. Napoli è una piazza con tante pretese. Sia che andrà tutto male, sia che andrà tutto bene, credo che uscirà svuotato da quest’annata, tutto l’ambiente”. Parole forti, che arrivano proprio alla vigilia di una delle gare più importanti della stagione. Uno scontro diretto contro l’Inter, reduce da sette vittorie di fila tra campionato e Champions. Una sfida certamente non semplice.