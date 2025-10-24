Inter, Chivu rivoluziona l’attacco: addio al big

In casa Inter spazio ad una possibile sorpresa per l’anno prossimo: occhio all’addio, ora Chivu può davvero farne a meno

Nuova puntata di ‘Ti Amo Calciomercato’ nella quale Carlo Roscito e Riccardo Meloni, sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it’, hanno stavolta parlato di Inter.

Il primissimo discorso riguarda due dei gioielli emergenti che, con Chivu in panchina, stanno già facendo grandi cose. “Il salto dal Parma all’Inter lo abbiamo visto fare a tanti calciatori ed è difficilissimo, non mi aspettavo che Bonny facesse bene così presto”, ha detto Riccardo Meloni.

Poi ha aggiunto: “È partito alla grandissima, sta facendo un inizio di stagione super. Pio Esposito? Chivu ha chiesto di tenerlo a inizio stagione ed è stato protagonista, sta crescendo tanto“.

Chivu ribalta l’Inter: cessione e plusvalenza

Non c’è solo il campo al centro dei discorsi nell’ultima puntata di ‘Ti Amo Calciomercato’ a tema Inter. Anzi. Si parla anche delle potenziali strategie che Marotta e Ausilio porteranno avanti nei prossimi mesi: in primis per l’attacco.

Proprio l’esplosione dei due nuovi attaccanti nerazzurri può portare novità importanti anche in sede di calciomercato, nel prossimo futuro. “In termini di gol non sta mancando Marcus Thuram perché l’Inter segna sempre. Riuscire a fare a meno di Thuram significa anche pensare di valutare un’offerta importante in estate, anche perché lo hai preso a parametro zero”, ha detto Meloni aprendo – di fatto – lo scenario di una potenziale corposa plusvalenza grazie all’addio del francese, già ventilato nel recente passato.

Ad oggi il figlio d’arte è fermo a 9 presenze con 626′ in campo, 5 reti in 7 apparizioni complessive in maglia nerazzurra. Che sia l’ultima stagione all’Inter? L’esplosione di Pio Esposito e Bonny può comunque lasciare sereni i tifosi della ‘Beneamata’.