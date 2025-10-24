Si è infortunato alla vigilia: è UFFICIALE, salta Napoli-Inter

Gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura

Brutto infortunio alla vigilia di Napoli-Inter, il big match dell’ottava giornata di Serie A in programma domani ore 18 allo stadio ‘Maradona’.

Alex Meret salta Napoli-Inter. Come rende noto il club azzurro con un comunicato, il portiere della squadra di Antonio Conte “nel corso della seduta mattutina ha riportato un infortunio”.

Meret “si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro“. Per il classe ’98 friulano, nell’ultimo periodo scalzato da Milinkovic-Savic, il quale molto probabilmente avrebbe giocato titolare ugualmente. si prevede un mese di stop.