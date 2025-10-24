Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Si è infortunato alla vigilia: è UFFICIALE, salta Napoli-Inter

Foto dell'autore

Gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura

Brutto infortunio alla vigilia di Napoli-Inter, il big match dell’ottava giornata di Serie A in programma domani ore 18 allo stadio ‘Maradona’.

Conte e Chivu prima di Parma-Napoli
Si è infortunato alla vigilia: è UFFICIALE, salta Napoli-Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Alex Meret salta Napoli-Inter. Come rende noto il club azzurro con un comunicato, il portiere della squadra di Antonio Conte “nel corso della seduta mattutina ha riportato un infortunio”.

Meret “si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro“. Per il classe ’98 friulano, nell’ultimo periodo scalzato da Milinkovic-Savic, il quale molto probabilmente avrebbe giocato titolare ugualmente. si prevede un mese di stop.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie