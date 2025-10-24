Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan-Pisa, Gilardino “incaz..o”. Allegri: “Punto che ci servirà”

Foto dell'autore

Emozioni e reti a San Siro fino alla fine, le parole dei due tecnici al termine del pareggio tra rossoneri e toscani

Una sfida che ha regalato emozioni sino a pochi istanti dal fischio finale. Milan-Pisa ha aperto l’ottava giornata di Serie A.

Allegri
Allegri e Gilardino alla fine della gara (LaPresse) – calciomercato.it

Al termine della sfida i due tecnici, Massimiliano Allegri e Alberto Gilardino, sono intervenuti ai microfoni di ‘Sky Sport’. Così Allegri: “Siamo contenti alla fine per aver raggiunto il pareggio, dobbiamo riflettere sugli errori. In vantaggio dovevamo chiudere la gara e andare sul 2-0, eravamo troppo lunghi, c’erano troppi buchi, sapevamo che il Pisa avrebbe giocato con palla lunga, non siamo stati compatti e non siamo stati bravi. Gli ultimi cinque minuti hanno fatto capire che in cinque minuti si possono fare tante azioni, ma non bisogna perdere la testa”.

Ancora Allegri: “Non è questione di coincidenze soffrire contro squadre con il blocco basso. Una volta in vantaggio dovevamo essere più lucidi e veloci. Il Pisa ha fatto una buona gara, ha sfruttato le nostre pecche. Quando i loro difensori avevano palla noi ci siamo allungati troppo e lì abbiamo concesso tanti spazi. Dopo l’1-0 potevamo fare il secondo gol, abbiamo avuto situazioni dentro l’area dove dovevamo essere più lucidi. Su questo bisogna continuare a lavorare e migliorare”.

Errori e pari: “Stasera abbiamo avuto difettucci, perché era questo tipo di partita che con più serenità andava gestita. Quella che io chiamo la serenità dei forti. Bisogna essere più puliti e più calmi. Abbiamo avuto un paio di situazioni favorevoli. Anche la gestione degli ultimi minuti, dove non possiamo buttarci tutti avanti. C’è rammarico per non aver vinto, ma è un punto che alla fine della stagione ci servirà per i nostri obiettivi. La cosa più difficile è quando trovi squadre che giocano palla sopra”.

Contatto Moreo-Gabbia: “Una palla lunga dove ci siamo fatti trovare impreparati. Stasera non abbiamo perso, è positivo e ci servirà per migliorare tutte queste cose”.

Così Gilardino: “Non so se sono più inc****to per il risultato o più felice per una partita del genere, peccato perché avevamo la gara in pugno, peccato per il risultato, per me è una grandissima iniezione di coraggio, dedichiamo il punto ai tifosi che non hanno potuto esserci”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie