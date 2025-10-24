Milan-Pisa 2-2, impresa Gila e VAR sotto accusa

Finisce in parità il match di San Siro con un finale ricco di emozioni ed episodi: nel mirino anche il Var

Sembrava tutto in discesa dopo il terzo gol in campionato di Rafael Leao, nella ripresa invece il Milan sciupa e il Pisa vede sfumare una vittoria a San Siro solo nel recupero.

Era stato proprio il portoghese ad aprire le marcature dopo pochi minuti per una gara che sembrava tutta in discesa per i rossoneri. Dopo il gol però il Milan non riesce a trovare il raddoppio. Si presenta in prossimità dell’area toscana in più occasioni, ma la squadra di Allegri non è precisa in zona gol. I ritmi poi si abbassano e tutto sembra giocare a favore dei rossoneri.

Nella ripresa però la musica cambia. Gilardino inserisce Cuadrado e il colombiano entra subito nel vivo del match. Il Pisa diventa più propositivo e il Milan decisamente timido. E proprio da un tiro del colombiano nasce il gol del pari: De Winter tocca di mano e Zufferli fischia rigore, trasformato proprio dal numero 11. I rossoneri provano a rifarsi sotto e hanno due grandi occasioni: Leao, servito splendidamente da Fofana, colpisce la traversa, mentre Saelemaekers trova un super Semper che gli nega un grande gol dalla distanza. A pochi minuti dalla fine, Nzola gela San Siro. Lancio lungo, i rossoneri protestano per un contatto Moreo-Gabbia, l’angolano si trova solo davanti a Maignan e firma un clamoroso vantaggio.

Athekame salva i rossoneri, Milan-Pisa 2-2

Nel finale è Athekame con un destro da fuori a trovare il pareggio ad inizio recupero per una gara che sembrava persa. La sfida non si chiude qui: Saelemaekers ha sul destro la chance per il controsorpasso, ma, dopo una grande serpentina, calcia di poco fuori, sfiorando il gol.

Il Milan resta primo in classifica, ma dimostra di soffrire ancora contro una neopromossa. Dopo la sconfitta contro la Cremonese, è il gol del giovane svizzero a salvare i rossoneri e ad evitare la seconda sconfitta in campionato. La squadra di Allegri non sfrutta il calendario ed ora è attesa da due gare di vertice contro Atalanta e Roma.

CLASSIFCA SERIE A: Milan* 17 punti; Inter, Roma e Napoli 15; Bologna 13; Como e Juventus 12; Atalanta 11; Sassuolo e Cremonese 10; Udinese 9; Lazio, Cagliari e Torino 8; Parma e Lecce 6; Verona e Pisa* 4; Fiorentina e Genoa 3.

*una gara in più