Juve, Torchia (ag. Rugani): “Che orgoglio il rinnovo. Daniele ora ha un grande sogno” | ESCLUSIVO



L’agente di Rugani ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it: “Contro il Real Madrid sono venute fuori le caratteristiche principali di Daniele. Il rinnovo è un grande orgoglio”

Come ogni settimana sul canale YouTube di Calciomercato.it è uscito un episodio di Juve Zone e l’ospite del giorno era Davide Torchia, storico agente di Daniele Rugani, fresco di rinnovo. Sul nuovo contratto si è espresso così il procuratore del difensore: “È una questione di grande orgoglio per Daniele e per noi. Anche perché è stato fatto a Ottobre, lontano dalla scadenza e con la Juve che aveva anche un’opzione a suo favore”.

Juve, Torchia (ag. Rugani): "Che orgoglio il rinnovo. Daniele ha un grande sogno" | ESCLUSIVO

Torchia, poi, continua: “È stato rinnovato per altri due anni, oltre che per le prestazioni, anche per l’uomo e per quello che può dare. Per come può aiutare i nuovi nel mondo Juventus, per l’inserimento dei giovani e per mettersi a disposizione come ha sempre fatto. Lui può aiutare a comprendere questo mondo che è differente da tutti gli altri”.

Torchia, agente di Rugani, in ESCLUSIVA: “Il sogno di Daniele è un altro scudetto con la Juve”

Davide Torchia ci ha rivelato anche quello che è il grande sogno nel cassetto di Rugani, dopo aver siglato il nuovo contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2028: “Lo posso dire con certezza perché ne parlavamo proprio qualche giorno fa, il sogno di Daniele è poter vincere ancora uno scudetto con la Juventus. Ne ha vinti già 5, ma questo avrebbe ancora più valore”.

Torchia, agente di Rugani, in ESCLUSIVA: "Il sogno di Daniele è un altro scudetto con la Juve"

Con l’agente del difensore è stato affrontato anche l’argomento Champions League, dove nell’ultima sfida al Bernabeu è stata proprio la difesa il miglior reparto della squadra. “Fa piacere la buona prestazione perché quando incontri il Real Madrid è facile essere travolti, però la grande attenzione e la concentrazione sono le qualità che contraddistinguono Daniele e sono venute fuori. Non c’è da festeggiare perché non è arrivato un risultato positivo, ma la prestazione lascia ben sperare per le prossime e fa trasparire una ripresa della squadra dopo la prestazione negativa di Como”.

Infine, il momento difficile che sta affrontando la squadra: “Tanti avvenimenti insieme hanno creato qualche pareggio in più, qualche aspettativa in meno e qualche soffio di delusione. Quando sei alla Juventus si è tutti in discussione quando non si vince”. Con una certezza, però, “la squadra è nettamente con l’allenatore e su questo non c’è nessun dubbio”.

