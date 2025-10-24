Atalanta
Julian Alvarez rifiuta il rinnovo con l’Atletico Madrid? La risposta dell’agente | ESCLUSIVO

Foto dell'autore

Aumentano le voci che vorrebbero il bomber argentino lontano da Madrid in vista della prossima stagione

Sei gol nella Liga in nove partite, dietro solo a Kylian Mbappe, una in Champions League contro l’Eintracht Francoforte: è questo il ruolino di marcia, fino ad oggi, di Julian Alvarez.

Il bomber è largamente il capocannoniere dell’Atletico Madrid, Sorloth è a quattro reti di distanza per intenderci, e le prestazioni che sta fornendo sono davvero di altissimo livello.

Nel frattempo, però, nonostante un accordo che lo lega ai ‘colchoneros’ fino al 30 giugno 2030, dalla Spagna giungono voci di un rifiuto da parte de ‘El Arana’ alla proposta di prolungamento, con adeguamento dell’ingaggio, presentata.

L'esultanza di Julian Alvarez dopo un gol con l'Atletico Madrid
Julian Alvarez (LaPresse) – Calciomercato.it

E, nello stesso tempo, anche di un forte interesse del Barcellona che vorrebbe fare di Alvarez l’erede di Robert Lewandowski, destinato ad andare via a parametro zero a fine stagione e accostato anche al Milan, tra le altre.

Interrogato sulla questione dalla redazione di Calciomercato.it, l’agente di Julian Alvarez, Fernando Hidalgo, ha così spento qualsiasi indiscrezione circolata nelle ultime ore: “Nulla di quello che è stato scritto è reale, si tratta solo di ipotesi fantasiose“.

Parole ferme e decise quelle del procuratore del 25enne calciatore argentino, con passaporto italiano. Vedremo come evolveranno le cose nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati

