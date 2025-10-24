Atalanta
DIRETTA Serie A, Milan-Pisa: le formazioni ufficiali LIVE

L’ottava giornata di campionato si apre con la sfida tra rossoneri e nerazzurri: seguila su calciomercato.it

Archiviata una tre giorni di calcio europeo con poche luci e tante ombre, il campionato di Serie A torna in campo con l’anticipo del venerdì, che vedrà scendere in campo il Milan capolista contro il Pisa ultimo in classifica.

L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, perplesso in panchina
Massimiliano Allegri (LaPresse) – calciomercato.it

Iniziata con un ottimo pareggio in casa dell’Atalanta, la stagione dello storico ritorno in Serie A dei nerazzurri non ha ancora spiccato il volo, anche in virtù di un attacco a dir poco deludente, con appena 3 gol realizzati in sette giornate.

Finito nel mirino di critica e tifosi, Alberto Gilardino cerca un’impresa a San Siro per ricevere una boccata d’ossigeno importante.

Massimiliano Allegri, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di abbandonare la vetta della graduatoria dopo averla conquistata contro la Fiorentina grazie al discusso rigore assegnato dal VAR Abisso, sconfessato ufficialmente dall’AIA.

Anche questa volta, dovrà fare a meno di Estupinian, Loftus-Cheek, Jashari, Pulisic Rabiot, ma recupera almeno per la panchina NkunkuCalciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Le formazioni ufficiali Milan-Pisa

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Giménez, Leão. Allenatore: Massimiliano Allegri.
PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Bonfanti; Tramoni, Meister; Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino.
ARBITRO: Luca Zufferli della sezione di Udine

CLASSIFCA SERIE A: Milan 16 punti; Inter, Roma e Napoli 15; Bologna 13; Como e Juventus 12; Atalanta 11; Sassuolo e Cremonese 10; Udinese 9; Lazio, Cagliari e Torino 8; Parma e Lecce 6; Verona 4; Fiorentina, Genoa e Pisa 3

