Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Spalletti alla Juventus: “Accordo per la prossima stagione”

Foto dell'autore

Rimane in bilico la panchina di Tudor alla Juve: tra i papabili c’è anche l’ex Ct della Nazionale

Altra sconfitta della Juventus, che si è dovuta arrendere alla maggiore caratura tecnica del Real Madrid nel match di Champions League.

Spalletti tra i papabili per la Juventus
Luciano Spalletti (LaPresse) – Calciomercato.it

La prova dei bianconeri è stata però incoraggiante e a più riprese hanno spaventato gli spagnoli padroni di casa. La Juve esce con qualche certezza in più dal catino del Bernabeu, anche se il momento rimane delicato per Igor Tudor. Il tecnico croato rimane al centro del dibattito e le prossime sfide in campionato saranno decisive per il suo futuro.

Le critiche per Tudor non mancano da addetti ai lavori e tifosi: “Non ha mai avuto un grande passato, se non quello da calciatore. Tudor sta dimostrando di non avere le idee chiare, sta continuando a sbagliare tutte le scelte“, afferma Luigi Ferrajolo a ‘Radio Radio’.

L’attacco di Ferrajolo a Tudor: “La Juve non doveva prenderlo”

Ferrajolo rincara la dose sull’operato di Tudor: “Credo che la Juventus sia meglio di quella vista finora, sia per organico sia per qualità dei giocatori. Però è una squadra continuamente in cantiere, con le idee confuse e questo dobbiamo per forza ascriverlo al suo allenatore. Per me la Juve ha sbagliato proprio a prendere Tudor, anche se mandarlo via  adesso sarebbe l’ennesimo errore di questa società”.

tudor
Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it

Tra gli eventuali sostituti spicca Luciano Spalletti: “Lo adoro, credo sia il più bravo in Italia. Però lo prenderei all’inizio della stagione. Non brucerei un allenatore come Spalletti prendendolo adesso, sarebbe l’ennesimo errore della dirigenza. Si dovrebbe fare un accordo con lui per l’inizio della prossima stagione“, spiega Ferrajolo sul futuro dell’allenatore toscano.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie