Spalletti alla Juventus: “Accordo per la prossima stagione”

Rimane in bilico la panchina di Tudor alla Juve: tra i papabili c’è anche l’ex Ct della Nazionale

Altra sconfitta della Juventus, che si è dovuta arrendere alla maggiore caratura tecnica del Real Madrid nel match di Champions League.

La prova dei bianconeri è stata però incoraggiante e a più riprese hanno spaventato gli spagnoli padroni di casa. La Juve esce con qualche certezza in più dal catino del Bernabeu, anche se il momento rimane delicato per Igor Tudor. Il tecnico croato rimane al centro del dibattito e le prossime sfide in campionato saranno decisive per il suo futuro.

Le critiche per Tudor non mancano da addetti ai lavori e tifosi: “Non ha mai avuto un grande passato, se non quello da calciatore. Tudor sta dimostrando di non avere le idee chiare, sta continuando a sbagliare tutte le scelte“, afferma Luigi Ferrajolo a ‘Radio Radio’.

L’attacco di Ferrajolo a Tudor: “La Juve non doveva prenderlo”

Ferrajolo rincara la dose sull’operato di Tudor: “Credo che la Juventus sia meglio di quella vista finora, sia per organico sia per qualità dei giocatori. Però è una squadra continuamente in cantiere, con le idee confuse e questo dobbiamo per forza ascriverlo al suo allenatore. Per me la Juve ha sbagliato proprio a prendere Tudor, anche se mandarlo via adesso sarebbe l’ennesimo errore di questa società”.

Tra gli eventuali sostituti spicca Luciano Spalletti: “Lo adoro, credo sia il più bravo in Italia. Però lo prenderei all’inizio della stagione. Non brucerei un allenatore come Spalletti prendendolo adesso, sarebbe l’ennesimo errore della dirigenza. Si dovrebbe fare un accordo con lui per l’inizio della prossima stagione“, spiega Ferrajolo sul futuro dell’allenatore toscano.