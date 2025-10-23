Roma-Viktoria Plzen, Hysky raggiante: “Una partita che ricorderemo per sempre”

Il tecnico dei cechi in conferenza stampa applaude i suoi giocatori e fissa questa serata come la migliore della sua carriera

Il Viktoria Plzen torna a casa con uno scalpo di assoluto prestigio battendo la Roma all’Olimpico per 2-1. Un risultato storico per i cechi, che a fine partita hanno festeggiato con i propri tifosi.

Nel postpartita tutta la felicità dell’allenatore Martin Hysky in conferenza stampa: “Sono molto felice del risultato, non è stato facile. Io non penso al risultato prima della partita, ma solo a fare una buona prestazione. Voglio fare i compimenti alla mia squadra che nel primo tempo ha fatto due gol, nella ripresa c’è la stata la pressione della Roma ma siamo usciti dal campo a testa alta. Un risultato che ricorderemo per il resto della nostra vita”.

È stata la vostra miglior partita? “Il finale è stato grandioso, è stato spontaneo levarmi la maglia come chiesto dai tifosi. Una partita grandiosa, è stata velocissima perché arrivata dopo una settimana che sono qui. Grazie ai ragazzi, allo staff, è stato un grande risultato per la mia carriera”.

Come si vive una partita del genere rispetto al campionato? Cosa avete fatto all’intervallo? “Ho vissuto questa partita come le altre, come interesse e impegno, ma la dimensione era differente. Mi hanno aiutato tanto i ragazzi. Dopo il primo tempo abbiamo parlato di quello che dovevamo fare, il rischio di finire le energie c’era. Dovevamo cercare di segnare un altro gol, non difendere, questo ho detto”.

Più felice quando ha eliminato la Roma nel ’96 da giocatore con lo Slavia Praga o questa sera? “Entrambe sono state grandiose, ma da giocatore non ho apprezzato fino in fondo quella serata. Questa partita la metto più in alto, nel ’96 è stata più fortuna perché eravamo sotto 0-3 e con quel gol siamo passati, era andata e ritorno. Questa partita la metterei molto più in alto. Siamo forse l’unica squadra ceca che ha vinto contro la Roma qui”.

La chiave della vittoria? “La cosa più importante è stata l’efficacia, due tiri e due gol. Anche in difesa i ragazzi sono stati molto bravi negli uno contro uno, il lavoro dei difensori non è stato facile e voglio fargli i complimenti”.

Si è adattato al gioco di Gasperini? “Questo è il mio stile, ho sempre applicato questo metodo. Abbiamo studiato Gasperini, ma non abbiamo copiato niente, è la mia filosofia. Il Plzen ha giocato così anche in passato, è una buona strategia anche se rischiosa, ma i ragazzi possono essere felici della loro prestazione quando hanno difeso in questo modo su Dovbyk, Dybala e Soulé”.

Nel finale avete subito a tutte le sfortuna che ha subito il Plzen? “No, cerco di non pensarci. Anche i ragazzi non credo lo abbiano fatto, poi quando la Roma ha premuto tanto abbiamo infatti aumentato la prestazione in difesa”.

Come ha lavorato su Souaré e Adu? “Sono grandi giocatori. Aggiungerei anche Durosinmi. Io con loro parlo in inglese e credo abbiano più interesse, è diverso parlare con tutti in inglese rispetto all’avere un traduttore”.

Siete felici dei tanti impegni o vorreste un po’ di riposo? “Ora dobbiamo goderci questo risultato e poi penseremo alla prossima partita. Sette punti sono un buon inizio”.