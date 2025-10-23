Roma-Viktoria Plzen, Gasperini boccia Ziolkowski: sostituzione shock, squadra stravolta

Il difensore polacco in enorme difficoltà, cambio immediato: come è intervenuto il tecnico e cosa è successo al momento dell’uscita dal campo

Una serata davvero complessa, molto più del previsto, per la Roma, che subisce l’iniziativa del Viktoria Plzen e a metà primo tempo, in un paio di minuti, si trova sotto per 2-0. I cechi colpiscono con facilità irrisoria, con due bei gol segnati da Adu e Souarè. Soprattutto sul primo, notevoli responsabilità di Ziolkowski. Che infatti ha pagato subito dazio.

Era il debutto per il giovane polacco, che purtroppo, gol a parte, è stato da subito in difficoltà. Scelta forte di Gasperini di sostituirlo con El Shaarawy, rendendo la Roma più offensiva, mettendo l’italoegiziano a tutta fascia sulla destra e arretrando Celik sulla linea dei difensori.

🚨Bocciatura importante da parte di #Gasperini per #Ziolkowski, out dopo mezz’ora per far spazio a #ElShaarawy. Il polacco è rientrato in panchina decisamente contrariato @calciomercatoit #RomaPlzen — Francesco Iucca (@francescoiucca) October 23, 2025

Il difensore non ha nascosto la sua delusione, al momento dell’uscita dal campo. Una bocciatura pesante senza dubbio, anche se per lui ci saranno altre occasioni di recuperare. Ora, per la Roma, era importante trovare un assetto più funzionale e soprattutto utile per recuperare il doppio svantaggio.