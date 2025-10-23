PAGELLE E TABELLINO ROMA-VIKTORIA PLZEN 1-2: Ziolkowski-Dovbyk, Halloween in anticipo

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 3a giornata della League Phase dell’Europa League 2025/26

La Roma complica parecchio il suo cammino in Europa League perdendo la seconda partita di fila, per giunta in casa, dopo quella con il Lille. Il Viktoria Plzen passa clamorosamente 2-1 all’Olimpico grazie a due super gol firmati nel primo tempo, giocato malissimo dai giallorossi. Che nella ripresa ci provano, anche se in maniera un po’ confusionaria e senza grande lucidità. I cechi fanno festa e ora Gasperini dovrà affrontare una settimana molto dura verso il match col Sassuolo.

Roma

Svilar 6

Ziolkowski 4. Dal 30′ El Shaarawy 6

Mancini 6

Hermoso 5

Celik 5. Dal 67′ Bailey 5,5

El Aynaoui 5

Koné 5. Dal 46′ Pisilli 6

Wesley 5,5

Soulé 5. Dal 74′ Ndicka sv

Dybala 6,5

Dovbyk 5. Dal 74′ Ferguson sv

Allenatore: Gasperini 5

La Roma gioca un pessimo primo tempo, proprio come era avvenuto cinque giorni fa contro l’Inter. E anche stavolta condiziona in maniera definitiva il risultato finale. Senza Ndicka, Cristante e Angelino Gasperini punta di nuovo su Wesley a sinistra con Celik dall’altra parte e anche stavolta non paga. La stanchezza, è evidente, si è fatta sentire, ma già dai primi minuti – nonostante l’occasione di Dovbyk la partita era subito girata dalla parte dei cechi. Sui due gol evidenti le colpe difensive, a partire da Ziolkowski che crolla affrontando Adu. Il polacco torna prepotentemente sulla terra dopo le ottime prestazioni, compresa quella di sabato, anche se è ovvio che si tratta di una tappa della sua crescita. Non era un fenomeno prima, non è un brocco ora. Una serataccia che gli va perdonata, ma per stasera il giudizio non può essere diverso. Mentre Hermoso conferma qualche difficoltà di troppo. Dovbyk esce dal campo con dei fischi sonorissimi, che rischiano di diventare una mazzata a livello psicologico. Male anche a centrocampo, Dybala è stata l’unica luce, l’unico a mettere in porta i compagni, ma predicando nel deserto.

Viktoria Plzen

Jedlicka 6

Spacil 6. Dall’81’ Zeljkovic sv

Dweh 6,5

Jemelka 5,5. Dal 64′ Markovic 6

Paluska 6. Dal 68′ Havel 6

Memic 6,5

Cerv 6,5

Souaré 7

Ladra 6. Dal 64′ Visisky 6

Adu 7,5. Dall’81’ Bello sv

Durosinmi 6,5

Allenatore: Hysky 7,5

Il tabellino di Roma-Viktoria Plzen

Marcatori: 20′ Adu (V), 23′ Souaré (V), 54′ rig. Dybala (R).

Ammoniti: Durosinmi (V), Celik (R), Souaré (V), Spacil (V), Mancini (R)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski (30′ El Shaarawy), Mancini, Hermoso; Celik (67′ Bailey), El Aynaoui, Koné (46′ Pisilli), Wesley; Soulé (74′ Ndicka), Dybala; Dovbyk (74′ Ferguson).

A disposizione: Vasquez, Gollini, Ghilardi, Celik, Ndicka, Pellegrini, Baldanzi, Cristante, Ferguson.

Allenatore: Gasperini.

VIKTORIA PLZEN (4-3-1-2): Jedlicka; Spacil (81′ Zeljkovic), Dweh, Jemelka (64′ Markovic), Paluska (68′ Havel); Memic, Cerv, Souaré; Ladra (64′ Visisky); Adu (81′ Bello), Durosinmi.

A disposizione: Wiegele, Hejda, Kabongo, Tvrdon, Zeljkovic.

Allenatore: Hysky.

Arbitro: Meler (Turchia). Assistenti: Özkara-Duran (Turchia). IV Uomo: Saglam (Turchia). Var: San (Svizzera). AVar: Brisard (Francia).