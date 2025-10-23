Juve, Openda-McKennie da incubo: “Risarcimento danni”

Openda e McKennie nel mirino dei tifosi della Juventus durante e dopo la sconfitta col Real Madrid in Champions League. Il primo per la prestazione deludente offerta da subentrato, con il gol mangiato allo scadere che resterà a lungo nella memoria degli juventini.

Il texano, invece, ha ricevuto e sta ricevendo molte critiche perché nell’azione del gol di Bellingham, un gol alla fine decisivo per la vittoria delle ‘Merengues’, si è fatto ubriacare troppo facilmente da Vinicius jr. Ecco alcuni (dei tantissimi) tweet raccolti da Calciomercato.it:

Ragazzi #Openda è un davvero un bidone assoluto. Cioè pagato 45 milioni. Soldi buttati nel cesso.#RealJuve — Lapo Nero (@LapoNero) October 22, 2025

Openda con la stessa grinta mia di quando la mia morosa mi porta da Zara VATTENE — L’Agnelliano (@umbasdeez) October 22, 2025

Openda potevi aspettare un altro po’ per tirare

50 milioni per questo pacco#RealJuve #RealMadridJuve pic.twitter.com/jpTA2o57Iq — Baxxi 🦁 (@baxxi3b) October 22, 2025

A Comolli e Openda chiederei il risarcimento danni per esaurimento nervoso. #RealJuve #jvtblive — GleisonWall ⚪️⚫️ (@Gleison_Wall) October 22, 2025

Da quando Mckennie non mangia più cibo spazzatura è praticamente irriconoscibile.#RealJuve — Emanuele (@emanuelelecito) October 22, 2025

McKennie che si scansa e fa passare due volte il giocatore del Real Madrid #RealJuve #RealMadridJuve pic.twitter.com/mIBuj7oFT4 — Baxxi 🦁 (@baxxi3b) October 22, 2025

Ringraziamo McKennie che si e’ scansato 2 volte sul gol del Real Madrid — Baxxi 🦁 (@baxxi3b) October 22, 2025

Openda e McKennie flop, ma il peggiore è Yildiz: “Non lascia il segno”

A Openda e McKennie, Calciomercato.it ha dato voto 5. Per il nostro pagellista, Giorgio Musso, il peggiore dei bianconeri è stato Kenan Yildiz: “Non si accende nella notte di gala del Bernabeu, perdendo il duello con l’amico Arda Guler. Spento e poco brillante, il Real lascia spazi invitanti ma il ‘Diez’ non ne approfitta. Era uno dei più attesi, però non lascia il segno. Deludente“.