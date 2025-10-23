Atalanta
Juve, Openda-McKennie da incubo: “Risarcimento danni”

Foto dell'autore

 

 

Openda e McKennie nel mirino dei tifosi della Juventus durante e dopo la sconfitta col Real Madrid in Champions League. Il primo per la prestazione deludente offerta da subentrato, con il gol mangiato allo scadere che resterà a lungo nella memoria degli juventini.

Openda e McKennie in azione
Juve, Openda-McKennie da incubo: “Risarcimento danni” (LaPresse) – Calciomercato.it

Il texano, invece, ha ricevuto e sta ricevendo molte critiche perché nell’azione del gol di Bellingham, un gol alla fine decisivo per la vittoria delle ‘Merengues’, si è fatto ubriacare troppo facilmente da Vinicius jr. Ecco alcuni (dei tantissimi) tweet raccolti da Calciomercato.it:

Openda e McKennie flop, ma il peggiore è Yildiz: “Non lascia il segno”

Yildiz in Real-Juve
Openda e McKennie flop, ma il peggiore è Yildiz: “Non lascia il segno” (LaPresse) – Calciomercato.it

A Openda e McKennie, Calciomercato.it ha dato voto 5. Per il nostro pagellista, Giorgio Musso, il peggiore dei bianconeri è stato Kenan Yildiz: “Non si accende nella notte di gala del Bernabeu, perdendo il duello con l’amico Arda Guler. Spento e poco brillante, il Real lascia spazi invitanti ma il ‘Diez’ non ne approfitta. Era uno dei più attesi, però non lascia il segno. Deludente“.

