Doppia rissa totale, scoppia il panico in campo: finiscono testa a testa

Finale di altissima tensione con protagonisti quattro giocatori, che hanno dato vita a una maxi-rissa

In archivio è andata anche la terza giornata della League Phase di Europa League, con risultati opposti. La Roma ha perso 2-1 in casa contro il Viktoria Plzen e il Bologna invece ha sbancato Bucarest con lo stesso risultato. A loro si aggiunge poi la Fiorentina che in Conference ha vinto 3-0 in casa del Rapid Vienna. Ma ovviamente di gare se ne sono giocate molte altre, evidenziando pure qualche esito a sorpresa, come il ko dell’Aston Villa contro il Go Ahead Eagles, oppure quello del Salisburgo col Ferencvaros e anche la sconfitta interna del Lille col PAOK per 4-3.

A risorgere, invece, è stato il Fenerbahce di Tedesco che ha battuto 1-0 lo Stoccarda con un gol di rigore di Akturkoglu. I turchi sono saliti a 6 punti restando in corsa per i primi posti. Una partita molto tirata, intensa, con diversi momenti di altissima tensione. Durante il recupero, intorno al 97′ Deniz Undav e Ismail Yuksek sono venuti a contatto dopo alcune provocazioni reciproche che da falli e altri colpi proibiti sono poi diventate verbali e non solo. Il primo, giocatore dei tedeschi, ha deriso l’avversario con un balletto e poi lo ha zittito. I due sono stati subito separati, ma la questione è poi deflagrata poco dopo.

Fenerbahce-Stoccarda, succede di tutto dopo il fischio finale

Subito dopo il fischio finale è scoppiata la maxi-rissa, visto che le tensioni tra i due si erano tutt’altro che concluse. Yuksek per tutta risposta a Undav gli ha mostrato il tabellone con il risultato, mimando anche con le dita l’1-0 con cui il Fenerbahce aveva appunta vinto. Da lì il testa a testa, che ha costretto all’intervento tutti i compagni e gli staff. Ma non solo.

PKK’lı terörist, vatansız, ülkesiz, pasaportsuz köpek Deniz Undav’ın içinden geçmişler. Bravo Fenerbahçe.👏🏻pic.twitter.com/XIC8wQVMVM — kültigin (@kultiginmedya) October 23, 2025

In quegli attimi concitati è emerso anche Jeff Chabot dello Stoccarda, che si è attaccato prima con Oosterwolde andando anche lui faccia a faccia prima dell’intervento di Edson Alvarez, Soyuncu ed Egribayat che hanno reagito all’avversario. Ed ecco che un altro focolaio di alta tensione si è riacceso in mezzo al campo, con i contatti tra i calciatori. A fatica i protagonisti sono stati placati, ma fortunatamente non si è andati oltre. L’attesa è per il referto dell’arbitro e le eventuali sanzioni.