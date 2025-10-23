Atalanta
DIRETTA Europa League, Steaua Bucarest-Bologna | Segui la cronaca LIVE

Terza giornata della fase a campionato dell’Europa League, scende in campo la prima italiana impegnata quest’oggi

Dopo la vittoria nella settima giornata del campionato di Serie A ottenuta in trasferta contro il Cagliari, è tempo di tornare in campo per l’Europa League per i felsinei.

Senza l’allenatore Vincenzo Italiano, ricoverato a causa di una polmonite, i rossoblu si presentano a questo appuntamento dopo il pareggio interno ottenuto contro il Friburgo nel secondo turno della competizione.

Di contro, lo Steaua Bucarest padrone di casa, guidato in panchina da Elias Charalambous, ha collezionato una vittoria e una sconfitta nelle altre due giornate disputate.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Arena Nationala’ di Bucarest.

PROBABILI FORMAZIONI STEAUA BUCAREST-BOLOGNA

STEAUA BUCAREST (4-2-3-1): Tarnovanu, Cercel, Ngezana, Alhassan, Radunovic, Sut, Tanase, Cisotti, alibec, Popescu, Biriligea. All. Charalambous

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Holm, Vitik, Heggem, Miranda, Freuler, Ferguson, Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi, Castro. All. Italiano

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE: Dinamo Zagabria, Mitdjylland, Aston Villa, Braga, Lione, Lille e Porto 6 punti; Viktoria Plzen, Betis, Friburgo e Ferencvaros 4; Panathinaikos, Celta Vigo, Basilea, Roma, Eagles, Brann, Genk, Young Boys, Fenerbahce, Ludogorets, Sturm Graz, Stoccarda e Steaua Bucarest 3; Nottingham Forest, Stella Rossa, Bologna, Paok, Celtic e Maccabi Tel Aviv 1; Nizza, Rangers, Utrecht, Salisburgo, Feyenoord e Malmoe 0

