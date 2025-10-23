Atalanta
DIRETTA Conference League, Rapid Vienna-Fiorentina: segui la cronaca LIVE

Foto dell'autore

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la partita della squadra viola

La Conference League per provare a ritrovare se stessi. Con questi presupposti, Rapid Vienna Fiorentina si sfidano nella seconda giornata della fase campionato della terza competizione europea per club.

Stefano Pioli perplesso in panchina
Stefano Pioli (LaPresse) – calciomercato.it

Punita oltre i propri demeriti contro il Milan a causa di un rigore che non andava assegnato per stessa ammissione dell’AIA, la Viola in questo avvio di stagione ha vinto solamente in Europa e spera di continuare a farlo anche stasera.

Come alla prima giornata, Stefano Pioli dovrà fare ancora una volta a meno di Moise Kean, che sconterà la seconda giornata di squalifica. Sugli esterni, mancherà Robin Gosens, uscito malconcio dalla sfortunata trasferta in casa milanista.

Momento buio per i toscani, ma anche gli austriaci non se la passano meglio. Con quattro sconfitte consecutive tra campionato e coppe, la squadra capitolina ha perso la vetta in classifica e si trova ora a quattro punti di svantaggio dalla capolista Sturm Graz. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Rapid Vienna-Fiorentina

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl; Bolla, Cvetkovic, Yao, Horn; Seidl, Amane; Wurmbrand, Antiste, Radulovic; Mbuyi. All. Stoger

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Dzeko, Piccoli. All. Pioli

