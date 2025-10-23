DIRETTA Conference League, Rapid Vienna-Fiorentina: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la partita della squadra viola

La Conference League per provare a ritrovare se stessi. Con questi presupposti, Rapid Vienna e Fiorentina si sfidano nella seconda giornata della fase campionato della terza competizione europea per club.

Punita oltre i propri demeriti contro il Milan a causa di un rigore che non andava assegnato per stessa ammissione dell’AIA, la Viola in questo avvio di stagione ha vinto solamente in Europa e spera di continuare a farlo anche stasera.

Come alla prima giornata, Stefano Pioli dovrà fare ancora una volta a meno di Moise Kean, che sconterà la seconda giornata di squalifica. Sugli esterni, mancherà Robin Gosens, uscito malconcio dalla sfortunata trasferta in casa milanista.

Momento buio per i toscani, ma anche gli austriaci non se la passano meglio. Con quattro sconfitte consecutive tra campionato e coppe, la squadra capitolina ha perso la vetta in classifica e si trova ora a quattro punti di svantaggio dalla capolista Sturm Graz. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Rapid Vienna-Fiorentina

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl; Bolla, Cvetkovic, Yao, Horn; Seidl, Amane; Wurmbrand, Antiste, Radulovic; Mbuyi. All. Stoger

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Dzeko, Piccoli. All. Pioli