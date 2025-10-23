Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Decisione presa: Conte ed il Napoli si sono già detti addio

Foto dell'autore

Conte ed il Napoli già ai ferri corti: il verdetto sul futuro dell’allenatore campione d’Italia

È terminata la luna di miele tra il Napoli ed Antonio Conte. Dopo lo Scudetto, il tecnico sta incontrando le prime grandi difficoltà alla guida degli azzurri, che sono coincise con il ritorno in Champions League.

Antonio Conte
Bufera Napoli, con Conte è già finita: via a fine stagione (Foto ANSA) – Calciomercato.it

Dopo la figuraccia di Eindhoven, Antonio Conte ha provato a scuotere la sua squadra: “Dobbiamo ritrovare quell’alchimia che avevamo lo scorso anno, dobbiamo lavorare ed essere disposti a fare fatica perché avevo detto che sarebbe stato un anno complicato”.

“Abbiamo messo dentro nove giocatori, troppi secondo me, e devono avere il tempo di entrare in certi meccanismi. Conta solo il bene di squadra non del singolo, i napoletani non devono essere presi in giro”. Nel frattempo, però, ci si interroga già sul possibile futuro dell’allenatore.

Napoli, Conte via a fine stagione: il verdetto dei tifosi

Fa discutere lo sfogo di Antonio Conte dopo il pesantissimo ko del Napoli contro il PSV, ma i tifosi da che parte stanno? Lo abbiamo chiesto ai nostri utenti nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomercato.it.

Per il 13,2% dei votanti, Conte ha ragione: il mercato del Napoli si sta rivelando un flop. Il 31,6% degli utenti, invece, sono per le dimissioni del tecnico ex Inter e Juventus. L’opzione più votata, con il 34,2%, è quella dell’addio a fine stagione. Infine, per il 21,1% Conte resta l’uomo giusto per il Napoli di De Laurentiis.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie