Caressa lancia l’allarme e spaventa i tifosi in diretta su Sky – Calciomercato.it

Il celebre telecronista e volto dell’emittente satellitare rilascia dichiarazioni preoccupanti, squadra nel mirino

Ritorna il Club di Sky Calcio, a conclusione della tre giorni di calcio europeo, che si è conclusa con sensazioni decisamente in agrodolce per l’Italia. Tra Champions League, Europa League e Conference League, serie di risultati altalenanti delle squadre nostrane, con il commento di Fabio Caressa, in diretta, che lancia l’allarme in particolare sulla situazione della Juventus.

I bianconeri sono usciti sconfitti per 1-0 dal Bernabeu contro il Real Madrid, in una gara dove non hanno demeritato, è vero, e dove ci sono rimpianti per occasioni che sarebbero potute andare diversamente. Ma tutto questo, secondo il commento di Caressa, non può bastare a un club con la storia della Juventus.

Secondo il giornalista, infatti, il fatto che la comunicazione attorno al risultato della trasferta spagnola indichi il risultato quasi come positivo non depone a favore di un ritorno ad alti livelli dei bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni: “La Juventus ha fatto una prestazione certamente migliore di quella con il Como e va bene. Ma se deve diventare una squadra che va a Madrid per non prendere la goleada, allora dobbiamo parlare di una squadra che prosegue il suo percorso di ridimensionamento. Ci dobbiamo mettere quindi d’accordo su cosa deve fare la Juve, se deve essere una squadra che può puntare a vincere oppure se il concetto deve essere, ormai, quello di una grande decaduta”.