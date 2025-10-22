Inter, un colpo sicuro a gennaio: il secondo arriva dopo tre cessioni

Marotta al lavoro per il calciomercato di gennaio. Ecco i rinforzi da regalare a Chivu e i giocatori con le valigie in mano

Il presidente Beppe Marotta ha espresso soddisfazione per i conti dell’Inter, che per la prima volta in tempi moderni hanno registrato un utile. Questo può spingere il fondo Oaktree a investire sul mercato di gennaio per completare la rosa di Cristian Chivu. C’è un tesoretto da 20-25 milioni di euro ‘avanzato’ dalla scorsa estate, che potrebbe aumentare grazie a qualche cessione.

Il primo indiziato alla cessione è Piotr Zielinski. Arrivato da svincolato dal Napoli, il centrocampista polacco piace in Premier al Leeds: oltre ai soldi incassati per il suo cartellino, ci sarebbe un bel risparmio a livello di ingaggio, visto che con 4,5 milioni di euro netti a stagione vanta il sesto più alto della rosa dell’Inter, dietro solo a Lautaro, Thuram, Barella, Calhanoglu e Bastoni.

Ad andare via in prestito, invece, potrebbero essere Andy Diouf e Tomas Palacios. Il primo sta faticando a trovare spazio con Chivu e piace in Bundesliga, il secondo è addirittura fuori dalla lista Champions. Non è prevista, ad oggi, la partenza di Yann Bisseck nonostante il centrale tedesco abbia palesato un po’ di insoddisfazione. A meno che non venga inserito in uno scambio diretto – magari con Guehi – o indiretto come fu per Akanji e Pavard.

Calciomercato Inter, Ordonez primo obiettivo in difesa

In entrata l’Inter tenterà di mettere a segno un doppio colpo. La priorità va alla difesa, dove si proverà a giocare d’anticipo in vista dei probabili addii di Acerbi, Darmian e De Vrij, tutti in scadenza di contratto a giugno. Primo nome sulla lista è quello di Joel Ordonez, nazionale ecuadoriano che milita nel Club Brugge. Coi belgi i rapporti sono buoni dopo l’affare Stankovic della scorsa estate, ma i nerazzurri non posso aspettarsi sconti.

Ecco perché si valutano anche altri profili, soprattutto in Serie A: da Solet dell’Udinese a Gila della Lazio fino a Muharemovic del Sassuolo. Discorso diverso in mediana, dove non ci saranno movimenti se non dopo le suddette partenze. Possibile un ritorno alla carica col Genoa per Frendrup, sempre che i rossoblu a gennaio non si trovino in lotta per non retrocedere. Più difficili le piste che portano a Rovella della Lazio e Mainoo del Manchester United.