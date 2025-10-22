Atalanta
Inter, Marcus Thuram diventa un caso: cessione con lo sconto

Foto dell'autore

Partenza a cifre inferiori rispetto al previsto per il bomber interista, la svolta inattesa decretata all’improvviso

Una Inter senza Marcus Thuram è possibile. Iniziano a crederlo diversi tifosi della compagine nerazzurra, e non solo perché il suo sostituto, Bonny, ha marchiato a fuoco la gara con la Roma con un gol decisivo. Stando a quanto emerso dal sondaggio promosso da Calciomercato.it, il club può pensare di venderlo anche con un corposo sconto sulla clausola.

Marcus Thuram
Inter, Marcus Thuram diventa un caso: cessione con lo sconto – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Hanno lasciato il segno, a quanto pare, le dichiarazioni di Chivu che ha illustrato le condizioni fisiche del giocatore. Non ce la farà a recuperare con il Napoli, a questo punto lo rivedremo in campo a novembre. Per lui è già il settimo infortunio con l’Inter in poco più di due stagioni. Quello della sua propensione a farsi male diventa dunque un tema di una certa rilevanza.

La nostra redazione ha chiesto ai propri utenti che cosa bisognerebbe fare nel caso in cui non arrivassero, dall’estero, offerte pari alla clausola rescissoria da 85 milioni di euro. Ebbene, la maggioranza, nel sondaggio sul nostro canale Telegram, ha decretato che l’Inter farebbe bene anche ad accettare proposte tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Sondaggio Telegram di Calciomercato.it
Sondaggio Telegram sulla cessione di Thuram – Calciomercato.it

In questo senso, si è pronunciato il 54% dei partecipanti al sondaggio. Per il 31%, la cifra corretta sarebbe tra i 60 e i 70 milioni. Per il 15%, invece, una cifra accettabile sarebbe tra i 50 e i 60 milioni.

