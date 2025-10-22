Atalanta
Bufera Napoli, con Conte è già finita: “Sta per scappare”

Commenti inferociti sul tecnico dei campioni d’Italia, il pesantissimo ko in Champions si fa sentire: allarme sui social

Si addensano nubi scure sul Napoli, dopo la sconfitta per 6-2 contro il Psv Eindhoven. Un ko inatteso nella modalità, nelle proporzioni, che mette la strada in salita in Europa ma apre anche a scenari potenzialmente più preoccupanti, dopo le dichiarazioni di Conte sulla difficoltà di inserire i nuovi giocatori e su possibili problemi di spogliatoio. Intanto, sui social, i tifosi si scatenano sull’allenatore e ipotizzano già l’addio.

Antonio Conte
Bufera Napoli, con Conte è già finita: "Sta per scappare"

Come era prevedibile, sul web i commenti sono stati tutt’altro che entusiasti, dopo una prestazione horror da parte dei campioni d’Italia. Ma è l’atteggiamento di Conte a non convincere e l’idea diffusa è che nella mente del tecnico pugliese ci sia già una sorta di exit strategy. Ecco alcuni dei messaggi apparsi su ‘X’:

Da capire quale reazione avrà la squadra, chiamata a rialzarsi dopo una notte umiliante in Olanda. Il prossimo avversario è l’Inter, occorrerà evidentemente qualcosa di molto diverso, per evitare quello che inizierebbe già a somigliare a un crollo.

