Bufera Napoli, con Conte è già finita: “Sta per scappare”

Commenti inferociti sul tecnico dei campioni d’Italia, il pesantissimo ko in Champions si fa sentire: allarme sui social

Si addensano nubi scure sul Napoli, dopo la sconfitta per 6-2 contro il Psv Eindhoven. Un ko inatteso nella modalità, nelle proporzioni, che mette la strada in salita in Europa ma apre anche a scenari potenzialmente più preoccupanti, dopo le dichiarazioni di Conte sulla difficoltà di inserire i nuovi giocatori e su possibili problemi di spogliatoio. Intanto, sui social, i tifosi si scatenano sull’allenatore e ipotizzano già l’addio.

Come era prevedibile, sul web i commenti sono stati tutt’altro che entusiasti, dopo una prestazione horror da parte dei campioni d’Italia. Ma è l’atteggiamento di Conte a non convincere e l’idea diffusa è che nella mente del tecnico pugliese ci sia già una sorta di exit strategy. Ecco alcuni dei messaggi apparsi su ‘X’:

È finita la pacchia Antò,con le spalle al Muro se ne esce con dichiarazioni inaudibili, dimostra come sempre hai fatto,scappa e lascia macerie per poi ricominciare altrove. #Conte #NapoliInter pic.twitter.com/Q2dXgX8pWV — El 4-3-3 ⚽ (@Naples___) October 22, 2025

Cosa è successo a #Conte e al suo #Napoli…?? Niente assolutamente niente… è il solito Conte in #ChampionsLeague. Mi auguro possa ritrovare la strada giusta. Nel frattempo se mi è concesso me la rido…!! Sei schiaffoni fanno male eh !!

👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻 — Fabrizio Pastore (@PastorePhoto81) October 22, 2025

Ve l’ho detto 3 mesi fa e lo ribadisco #Conte e #Tudor non finiranno la stagione! inoltre la #juve prenderà un traghettatore e a giugno, che v piaccia o no, tornerà Antò!

Segnatevelo! #Realjuve — Cate (@Cate1081) October 22, 2025

La conferenza stampa di #conte mi ha deluso più della partita. Scuse banali e in pratica ha detto che lo spogliatoio è senza speranza, nessuna assunzione di responsabilità. Che delusione — Gabriele Ferruzzi (@Pexotto) October 22, 2025

Arriverà a fine stagione o si dimetterà prima ? #Conte — Diletta Sirna (@DilettaSirna) October 22, 2025

Non una sola parola di autocritica. Una. Non cambierà mai.#psvnapoli #conte — Aculnaig Icaloc (@colacig) October 22, 2025

La Domanda : quanto pagherà De Laurentiis ? per rottura contratto con #Conte che mentalmente FUORI di @sscnapoli #UCL pic.twitter.com/9Rs9bmVClA — kareem (@kareem_bn_fraj) October 21, 2025

Da capire quale reazione avrà la squadra, chiamata a rialzarsi dopo una notte umiliante in Olanda. Il prossimo avversario è l’Inter, occorrerà evidentemente qualcosa di molto diverso, per evitare quello che inizierebbe già a somigliare a un crollo.