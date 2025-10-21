Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Vlahovic al Milan, è chiusa: la decisione è arrivata

Foto dell'autore

Dai bianconeri ai rossoneri, il centravanti può rilanciarsi in Serie A tornando agli ordini di Allegri: il verdetto non lascia dubbi

In estate, a lungo si era parlato della possibilità di vedere Dusan Vlahovic vestire la maglia del Milan. Cosa che non si è concretizzata, in realtà. Il serbo è rimasto, alla fine, a Torino, trovando anche qualche gol pesante in avvio di stagione, mentre i rossoneri hanno compiuto altre scelte nel reparto offensivo. Ma a gennaio il Diavolo potrebbe rifarsi sotto.

Dusan Vlahovic
Vlahovic al Milan, è chiusa: la decisione è arrivata – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Almeno, è questa l’idea che hanno i sostenitori del Milan che seguono le notizie di Calciomercato.it o comunque gli appassionati di calcio che valutano le possibilità per il Diavolo di competere per lo scudetto. Nel consueto sondaggio indetto dalla nostra redazione e pubblicato sui social, Vlahovic è stato ampiamente votato come il colpo da realizzare a gennaio per la lotta scudetto.

Addirittura il 52,6% dei voti, per il centravanti bianconero, che è finito di nuovo in panchina in pianta stabile a Torino. Potrebbe essere lui a cambiare gli equilibri della corsa al titolo. Gli altri nomi proposti non hanno entusiasmato così tanto i nostri utenti. 21,1% delle preferenze per Kim, in difesa, ancora meno voti raccolti da Zirkzee (15,8%) e Molina (10,5%).

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie