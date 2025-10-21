Vlahovic al Milan, è chiusa: la decisione è arrivata

Dai bianconeri ai rossoneri, il centravanti può rilanciarsi in Serie A tornando agli ordini di Allegri: il verdetto non lascia dubbi

In estate, a lungo si era parlato della possibilità di vedere Dusan Vlahovic vestire la maglia del Milan. Cosa che non si è concretizzata, in realtà. Il serbo è rimasto, alla fine, a Torino, trovando anche qualche gol pesante in avvio di stagione, mentre i rossoneri hanno compiuto altre scelte nel reparto offensivo. Ma a gennaio il Diavolo potrebbe rifarsi sotto.

Almeno, è questa l’idea che hanno i sostenitori del Milan che seguono le notizie di Calciomercato.it o comunque gli appassionati di calcio che valutano le possibilità per il Diavolo di competere per lo scudetto. Nel consueto sondaggio indetto dalla nostra redazione e pubblicato sui social, Vlahovic è stato ampiamente votato come il colpo da realizzare a gennaio per la lotta scudetto.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 👀 #Milan, gli infortuni complicano la corsa di #Allegri: quale giocatore dovrebbe essere il primo colpo a gennaio ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 19, 2025

Addirittura il 52,6% dei voti, per il centravanti bianconero, che è finito di nuovo in panchina in pianta stabile a Torino. Potrebbe essere lui a cambiare gli equilibri della corsa al titolo. Gli altri nomi proposti non hanno entusiasmato così tanto i nostri utenti. 21,1% delle preferenze per Kim, in difesa, ancora meno voti raccolti da Zirkzee (15,8%) e Molina (10,5%).