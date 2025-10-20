Juventus, Yildiz: “Daremo battaglia in A e Champions”

“Seguire orme Del Piero una grande responsabilità”

“Giocare per la Juventus e indossare la maglia numero 10, seguendo le orme della mia leggenda Alessandro Del Piero, è una grande responsabilità”. Lo ha detto in un video messaggio Kenan Yıldız, attaccante bianconero, insignito del Premio Eccellenza Mediterraneo 2025.

“Sto facendo del mio meglio per rappresentare la Juve e dare sempre il massimo – ha aggiunto -. Un ringraziamento speciale va anche ai miei compagni di squadra e all’allenatore, perché non lo vedo solo come il risultato di uno sforzo individuale. È un impegno collettivo, perché lottiamo insieme in campo. Sono assolutamente convinto che daremo battaglia sia in Serie A che in Champions League in questa stagione”.

Yildiz ha poi concluso: “Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno conferito questo premio. È sicuramente un grande onore per me. Mi dispiace di non poterlo ricevere di persona ed essere lì con voi. Sapete tra due giorni abbiamo una partita molto importante contro il Real Madrid in Champions League. Per questo ho voluto rivolgermi a voi con questo videomessaggio e condividere con voi le mie emozioni”.

Mourinho: “Meraviglioso legame con Roma e romanisti”

“Non credo di meritare questo premio, ma è sempre un orgoglio riceverlo. Ringrazio di cuore per il riconoscimento e ripeto, forse non lo merito, ma tutto ciò che rappresenta il legame tra me e Roma e i romanisti, in questi due anni e mezzo meravigliosi della mia vita e della mia carriera, resteranno sempre un motivo di grande orgoglio. Grazie mille”.

Così José Mourinho, oggi allenatore del Benfica, ma con un passato nella Roma con la quale ha vinto una Conference League.

“Il riconoscimento celebra una carriera straordinaria, impreziosita da 26 trofei internazionali, e un percorso umano e professionale che ha lasciato un segno profondo anche nel calcio italiano”, si legge nella motivazione del premio e non solo. “Ma oltre ai successi sportivi, il premio riconosce in lui una figura di leadership, passione e impegno sociale, valori che fanno di José Mourinho un esempio e un punto di riferimento per generazioni di tecnici, atleti e appassionati di calcio in tutto il mondo”, si legge ancora nella motivazione.