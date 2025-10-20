“Glieli hanno tolti”: Juve-Tudor, tensione in diretta

Dopo il ko con il Como, nel mirino il futuro di Igor Tudor alla Juventus: rivelazione in diretta sull’allenatore bianconero

Non è stata una domenica serena quella vissuta dai tifosi bianconeri. La Juventus è incredibilmente caduta al ‘Sinigaglia’ di Como, in una sfida nella quale la squadra di Igor Tudor è parsa irriconoscibile.

Dal cambio di modulo a scelte che, evidentemente, non hanno pagato. Oggi il nome di Igor Tudor è sulla bocca di tutti e si torna, inevitabilmente, a parlare di un possibile divorzio tra la Juve ed il tecnico croato.

I risultati, d’altronde, scarseggiano. E le prossime sfide saranno decisive per capire se e come l’allenatore sarà in grado di risollevare i suoi da un momento così negativo. Nel frattempo è arrivato un annuncio in diretta che svela un retroscena preoccupante per i tifosi bianconeri.

Rivelazione pazzesca: tra Tudor è la Juve è già finita?

Il giornalista Mario Mattioli è intervenuto a ‘Radio Radio’ per parlare di Juventus e, soprattutto, della possibilità che i bianconeri possano esonerare Igor Tudor visti gli scarsi risultati ottenuti fino a questo momento. Tudor, dunque, rischia nell’immediato?

“Al momento stanno mettendo Tudor nella peggior posizione possibile per un allenatore. Se ti cambiano durante il campionato alcuni tuoi collaboratori senza dirti nulla, è una cosa positiva o negativa? Ti dà fastidio o va bene così?”. La domanda è stata poi accolta dall’ex calciatore Nando Orsi. “Non so se quello che dice Mario sia vero ma penso di sì, ieri ho visto una squadra senza anima”.

“In altre partite invece la Juve aveva pareggiato al 90′, mi sembra una squadra che va un po’ per conto suo. L’allenatore sono nove partite che non fa delle scelte precise, le altre squadre hanno uno zoccolo duro. C’è un po’ di confusione”, l’opinione di Orsi.