DIRETTA Serie A, Cremonese-Udinese | Le formazioni ufficiali LIVE

Si chiude la settima giornata del campionato di Serie A con il classico ‘monday night’: Nicola sfida Runjaic

Dopo le gare giocate nel weekend, col Milan di Allegri che ha conquistato la vetta della classifica, ultima sfida in programma per la settima giornata del massimo campionato italiano.

La Cremonese padrona di casa di Davide Nicola si presenta a questo appuntamento dopo la sconfitta, la prima stagionale, patita sul campo dell’Inter di Cristian Chivu: 4-1 il risultato finale.

Di contro, l’Udinese dell’allenatore Kosta Runjaic è reduce dal pareggio interno ottenuto contro il Cagliari di Fabio Pisacane nel turno precedente: rete della bandiera di Kabasele per i bianconeri.

Calciomercato.it vi offre la cronaca dello stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona.

FORMAZIONI UFFICIALI CREMONESE-UDINESE

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Bayo. All. Runjaic

CLASSIFCA SERIE A: Milan 16 punti; Inter, Roma e Napoli 15; Bologna 13; Como e Juventus 12; Atalanta 11; Sassuolo 10; Cremonese* 9; Udinese*, Lazio, Cagliari e Torino 8; Parma e Lecce 6; Verona 4; Fiorentina, Genoa e Pisa 3

*una partita in meno