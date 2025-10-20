Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Arriva al posto di Roberto Mancini: blitz bianconero e clausola pagata

Foto dell'autore

Il tecnico jesino è ancora libero sul mercato, ma una delle opzioni più intriganti sta per saltare

In un avvio di stagione ricco di scossoni e di colpi di scena, sono tanti gli allenatori finiti sulla graticola e nel mirino della critica. In Italia, grazie al pari contro la Lazio e alla vittoria contro il Napoli, Marco Baroni ha rialzato la testa, mentre i bookmakers hanno fatto calare drasticamente le quote esonero di Stefano Pioli e Igor Tudor.

Roberto Mancini sguardo perplesso
Roberto Mancini (Lapresse) – calciomercato.it

Dopo una partenza sprint, la Juventus ha accusato una pareggite acuta in stile Thiago Motta e nelle ultime ore c’è chi ha parlato anche di un potenziale ritorno di fiamma per Luciano Spalletti o Roberto Mancini.

Salta Mancini, Nottingham Forest forte su Silva

Per quanto riguarda il tecnico jesino, nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile interessamento del Nottingham Forest. Appena ventuno minuti dopo la sconfitta contro il Chelsea, il club inglese ha ufficializzato l’esonero di Ange Postecoglou, ingaggiato un mese fa.

L'allenatore del Fulham, Marco Silva
Marco Silva (Lapresse) – calciomercato.it

Secondo ‘Sky Sport’, tuttavia, Evangelos Marinakis avrebbe deciso di puntare tutto su Marco Silva del Fulham. Il magnate ellenico stravede per il tecnico portoghese e avrebbe deciso di pagare ai bianconeri la clausola rescissoria da circa 10 milioni di euro per affidargli la panchina.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie