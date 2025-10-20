Arriva al posto di Roberto Mancini: blitz bianconero e clausola pagata

Il tecnico jesino è ancora libero sul mercato, ma una delle opzioni più intriganti sta per saltare

In un avvio di stagione ricco di scossoni e di colpi di scena, sono tanti gli allenatori finiti sulla graticola e nel mirino della critica. In Italia, grazie al pari contro la Lazio e alla vittoria contro il Napoli, Marco Baroni ha rialzato la testa, mentre i bookmakers hanno fatto calare drasticamente le quote esonero di Stefano Pioli e Igor Tudor.

Dopo una partenza sprint, la Juventus ha accusato una pareggite acuta in stile Thiago Motta e nelle ultime ore c’è chi ha parlato anche di un potenziale ritorno di fiamma per Luciano Spalletti o Roberto Mancini.

Salta Mancini, Nottingham Forest forte su Silva

Per quanto riguarda il tecnico jesino, nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile interessamento del Nottingham Forest. Appena ventuno minuti dopo la sconfitta contro il Chelsea, il club inglese ha ufficializzato l’esonero di Ange Postecoglou, ingaggiato un mese fa.

Secondo ‘Sky Sport’, tuttavia, Evangelos Marinakis avrebbe deciso di puntare tutto su Marco Silva del Fulham. Il magnate ellenico stravede per il tecnico portoghese e avrebbe deciso di pagare ai bianconeri la clausola rescissoria da circa 10 milioni di euro per affidargli la panchina.