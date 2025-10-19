PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-LAZIO 0-0: Gila-Provedel un muro, De Ketelaere a intermittenza

Voti e giudizi del match della New Balance Arena valido per la 7a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

La Lazio strappa un pareggio molto importante a Bergamo contro l’Atalanta. Uno 0-0 che ha assunto nella ripresa i contorni di una resistenza, portata avanti dalla prestazione super di Gila e dalle parate di Provedel. I biancocelesti giocano un ottimo primo tempo, incerottati ma con personalità e discreta qualità creando anche qualche grattacapo ai padroni di casa. La squadra di Juric non ha tante occasioni, ma nella ripresa si rifa con gli interessi ma non riesce a bucare la porta avversaria. Clamorosa l’occasione per Ahanor. Un pareggio che fa più comodo sicuramente alla Lazio per come si è presentata.

Atalanta

Carnesecchi 6

Djimsiti 6

Hien 6

Ahanor 6. Dal 66′ Scalvini 6

Zappacosta 6

Ederson 6,5

Pasalic 6,5. Dal 66′ De Roon 6

Bernasconi 6

Sulemana 6,5. Dal 66′ Krstovic 6

De Ketelaere 6

Lookman 6,5

All.: Ivan Juric 6,5

Primo tempo non brillante per la squadra di Juric, che lascia in panchina tutte le punte. La Lazio preme e aggredisce con personalità, qualche difficoltà c’è ma nel secondo tempo prende le misure e comincia a macinare occasioni su occasioni. Bene Sulemana, Lookman e lo stesso Pasalic, De Ketelaere invece lascia con un po’ di amaro in bocca.

Lazio

Provedel 7

Marusic 6

Gila 7,5

Romagnoli 6,5

Tavares 6

Guendouzi 6

Cataldi 6,5

Basic 6,5. Dal 75′ Vecino 6

Cancellieri 6. Dal 22′ Isaksen 6,5

Dia 6.

Zaccagni 6,5. Dal 75′ Pedro 6

All.: Maurizio Sarri 6,5

Arbitro: Collu 6

Partita affrontata in emergenza, ma con qualche recupero importante. Dia e Zaccagni giocano un buonissimo primo tempo, il 10 alla fine è fondamentale nell’economia anche difensiva della Lazio. Basic ormai una conferma, ma a dominare sono Gila e Provedel. Due mattoni enormi di un muro che regge fino alla fine, non senza una buona dose di oggettiva fortuna. Ma la risposta in un momento così è senza dubbio incoraggiante per Sarri, anche se ha perso pure Cancellieri.

Il tabellino di Atalanta-Lazio

Ammoniti: De Ketelaere (A), Sulemana (A), Pasalic (A), Hien (A)

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor (66′ Scalvini); Zappacosta, Ederson, Pasalic (66′ De Roon), Bernasconi; Sulemana (66′ Krstovic), De Ketelaere; Lookman.

A disp.: Rossi, Sportiello, Musah, Scamacca, Samardzic, Obric, Brescianini, Zalewski, Maldini.

All.: Ivan Juric

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic (75′ Vecino); Cancellieri (22′ Isaksen), Dia, Zaccagni (75′ Pedro).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Noslin, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Lazzari.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Collu; Assistenti: L. Rossi – Politi; IV Uomo: Colombo; Var: Gariglio; Avar: Meraviglia