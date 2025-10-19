Napoli, Conte demolito dopo Torino: “Come il peggior Gattuso”

Polemiche sull’allenatore azzurro, un altro passo falso che preoccupa e gli attacchi giornalistici non mancano

Il Napoli incassa la seconda sconfitta in campionato e la terza della sua stagione, con il ko per 1-0 in casa del Torino. Frenata dolorosa e inattesa per gli azzurri, dopo una prestazione negativa, la preoccupazione per le assenze e la perplessità per la gestione e alcune scelte da parte di Conte. L’allenatore è finito nel mirino della stampa ricevendo diverse critiche.

Sono tante le firme importanti che, a partita conclusa, si sono scagliate contro di lui. Umberto Chiariello ha affermato come il Napoli sconfitto ieri dai granata abbia ricordato “il peggior Napoli di Gattuso“. Proseguendo: “Due sconfitte in sette giornate non sono un rendimento da titolo, serve più solidità”. Da Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, arriva una stoccata polemica: “Dopo la sconfitta col Torino, Conte ha affermato che il doppio impegno campionato-coppa è quasi proibitivo. L’anno scorso il dubbio non lo aveva sfiorato?“.

Per Maurizio Pistocchi, “il Napoli ha perso male, Conte può e deve fare molto di più: serve più qualità anche con le assenze”. E da Mirko Nicolino, arriva una considerazione preoccupante: “Conte sta accumulando tanti infortuni muscolari come nel secondo anno al Chelsea“. E’ un Napoli che insomma deve fare attenzione e cercare di risollevarsi quanto prima, con una migliore gestione e rotazione degli uomini dal punto di vista fisico e tattico, per ottenere i risultati che ci si aspetta.