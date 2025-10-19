Atalanta
Milan-Fiorentina, tutti contro il peggiore in campo: “Troppo scarso per la Serie A”

Tra rossoneri e viola, in pochi brillano in campo, ma uno dei 22 sul terreno di gioco viene bocciato in maniera unanime: la polemica corre sul web

Il posticipo serale della domenica tra Milan e Fiorentina si sta rivelando, come nelle previsioni, una partita tesa, equilibrata, con spettacolo intermittente viste le assenze tra i rossoneri e il momento difficile dei viola. A San Siro, di calcio di alto livello se ne sta vedendo poco. E per molti giocatori fioccano le bocciature. In particolare per Fofana, autore di un primo tempo horror.

Il centrocampista rossonero non riesce a dare, in mezzo, il cambio di passo e la brillantezza che ci si attenderebbe per appoggiare le punte, commettendo moltissimi errori. E su ‘X’, nei commenti alla gara, il francese raccoglie messaggi al vetriolo. C’è chi contesta le sue abilità calcistiche, addirittura chiamando in causa Anna Danesi, campionessa del mondo di pallavolo presente allo stadio. Ecco alcuni dei messaggi più ironici:

Nel secondo tempo, per provare a vincere, il Milan dovrà fare di più. Allegri, verosimilmente, penserà a qualche cambio per invertire la rotta e dare una veste più offensiva alla squadra, nonostante la panchina piuttosto corta.

