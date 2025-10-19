Atalanta
DIRETTA Serie A, Milan-Fiorentina 0-0 | Occasione per Tomori, sinistro alto LIVE

Foto dell'autore

Calciomercato.it seguirà in tempo reale il posticipo domenicale della settima giornata

Conoscendo già i risultati di Inter, Juve, Napoli e Roma, il Milan chiude il palinsesto domenicale del settimo turno del campionato di Serie A ospitando la Fiorentina. Lo scialbo 0-0 in casa in casa della Juve ha parzialmente rallentato il percorso rossonero.

Massimiliano Allegri
Massimiliano Allegri (LaPresse) – calciomercato.it

Alle prese con una vera emergenza, amplificata dagli infortuni rimediati in nazionale da Estupinian, Nkunku, Pulisic Rabiot, Massimiliano Allegri in caso di vittoria potrebbe portarsi al primo posto in classifica in solitaria, a quota 16 punti.

Di fronte, ci sarà una squadra in profonda crisi, con il grande ex, Stefano Pioli, che in caso di nuova sconfitta potrebbe rischiare l’esonero. Nonostante l’infortunio subito con l’Italia, Moise Kean è stato regolarmente convocato per la sfida di questa sera.

In zona retrocessione con appena 3 punti conquistati in 6 giornate, i Viola vanno a caccia dell’impresa per dare una prima sterzata alla stagione. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Milan-Fiorentina

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao. Allenatore: Allegri.

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Fagioli; Kean. Allenatore: Pioli.

ARBITRO: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

CLASSIFICA SERIE A:Inter Napoli e Roma 15 punti, Bologna e Milan* 13; Juventus e Como 12; Atalanta 11; Sassuolo 10; Cremonese* 9; Lazio, Cagliari, Udinese* e Torino 8; Lecce e Parma 6; Verona 4; Fiorentina* e Pisa 3, Genoa 3.

*una partita in meno

