DIRETTA Serie A, Como-Juventus: le formazioni UFFICIALI! LIVE

La Juventus fa visita al Como in riva al lago nel lunch match domenicale valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da tre punti in favore dei piemontesi, che sarà diretta dall’arbitro Ayroldi della sezione di Molfetta.

I bianconeri di Igor Tudor vogliono guarire dalla pareggite: prima della sosta per le Nazionali, infatti, sono arrivati ben cinque pari di fila. Una serie iniziata con il Borussia Dortmund e proseguita fino al Milan. Serve un successo per non rischiare di compromettere la corsa scudetto e di prepararsi al meglio alla gara di Champions League di mercoledì contro il Real Madrid.

I biancoblu di Cesc Fabregas, che non sarà in panchina perché squalificato al pari di Rodriguez, a loro volta sono reduci dai pareggi nei derby lombardi contro Cremonese e Atalanta. Lo scopo è quello di conquistare il bottino pieno per rilanciare le ambizioni europee. L’ultimo precedente ha visto la Juve imporsi 2-1 a febbraio grazie alla doppietta di Kolo Muani, intervallata dal gol di Diao.

Como-Juventus, formazioni UFFICIALI e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi su Dazn in diretta e in esclusiva. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ tra Como e Juve live in tempo reale.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Caqueret; Morata. All. Fabregas (squalificato, in panchina Guindos)

JUVENTUS (4-3-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor

ARBITRO: Giovanni Ayroldi (Molfetta)

CLASSIFICA SERIE A:

CLASSIFICA SERIE A: Inter*, Napoli* e Roma 15 punti, Milan 13; Juventus 12; Atalanta e Bologna e Sassuolo* 10; Como e Cremonese 9; Cagliari, Udinese e Torino* 8; Lazio 7; Lecce* 6; Parma 5; Verona* 4; Fiorentina e Pisa* 3, Genoa 2.

*una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI: Real Madrid-Juventus mercoledì 22 ottobre ore 21; Parma-Como sabato 25 ottobre ore 15.