DIRETTA Serie A, Cagliari-Bologna e Genoa-Parma | Segui le cronache LIVE

Dopo il lunch match tra Como e Juventus, due gare in programma alle 15 valide per settima giornata del campionato di Serie A
Doppio appuntamento pomeridiano per il massimo campionato italiano di calcio, due partite interessanti e decisive anche per quanto riguarda il futuro.
Il Cagliari di Fabio Pisacane è reduce dal pareggio esterno conquistato contro l’Udinese di Kosta Runjaic e cerca i tre punti che mancano dal 19 settembre scorso.
Di contro, il Bologna dell’allenatore Vincenzo Italiano si presenta a questo appuntamento dopo il netto 4-0 rifilato al neopromosso Pisa di Alberto Gilardino.
PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-BOLOGNA
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Esposito, Folorunsho; Borrelli. All. Pisacane
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
L’altra partita delle 15 vede di fronte il Genoa e il Parma, con i ducali avanti di tre punti in classifica rispetto ai liguri.
I padroni di casa, guidati in panchina da Patrick Vieira, non vivono un grande momento, col Napoli terza sconfitta consecutiva, e hanno soli due punti in classifica.
Di contro, i gialloblu dell’allenatore Carlos Cuesta, si presentano a questo appuntamento dopo la sconfitta interna patita contro una diretta concorrente per la salvezza come il Lecce di Eusebio Di Francesco.
PROBABILI FORMAZIONI GENOA-PARMA
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertson; Ekhator. All. Vieira
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Bernabe, Keita, Sorensen, Almqvist; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta
