DIRETTA Serie A, Cagliari-Bologna e Genoa-Parma | Segui le cronache LIVE

Dopo il lunch match tra Como e Juventus, due gare in programma alle 15 valide per settima giornata del campionato di Serie A

Doppio appuntamento pomeridiano per il massimo campionato italiano di calcio, due partite interessanti e decisive anche per quanto riguarda il futuro.

Vincenzo Italiano applaude il suo Bologna dalla panchina
Italiano (LaPresse) – Calciomercato.it

Il Cagliari di Fabio Pisacane è reduce dal pareggio esterno conquistato contro l’Udinese di Kosta Runjaic e cerca i tre punti che mancano dal 19 settembre scorso.

Di contro, il Bologna dell’allenatore Vincenzo Italiano si presenta a questo appuntamento dopo il netto 4-0 rifilato al neopromosso Pisa di Alberto Gilardino.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Unipol Domus’ di Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-BOLOGNA

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Esposito, Folorunsho; Borrelli. All. Pisacane

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano



L’altra partita delle 15 vede di fronte il Genoa e il Parma, con i ducali avanti di tre punti in classifica rispetto ai liguri.

Vieira, tecnico del Genoa, concentrato prima dell'inizio di una partita
Vieira (LaPresse) – Calciomercato.it

I padroni di casa, guidati in panchina da Patrick Vieira, non vivono un grande momento, col Napoli terza sconfitta consecutiva, e hanno soli due punti in classifica.

Di contro, i gialloblu dell’allenatore Carlos Cuesta, si presentano a questo appuntamento dopo la sconfitta interna patita contro una diretta concorrente per la salvezza come il Lecce di Eusebio Di Francesco.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-PARMA

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertson; Ekhator. All. Vieira

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Bernabe, Keita, Sorensen, Almqvist; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta



