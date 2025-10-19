DIRETTA Atalanta-Lazio: le formazioni ufficiali | LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘New Balance Arena’ tra i nerazzurri di Juric e i biancocelesti di Sarri in tempo reale

L’Atalanta ospita la Lazio a Bergamo in una gara molto delicata valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due squadre che ambiscono ad un posto nelle prossime coppe europee che sarà diretta dall’arbitro Collu della sezione di Cagliari.

Da un lato i nerazzurri di Ivan Juric vanno a caccia di un po’ di continuità: prima della sosta per le Nazionali sono arrivati i pareggi contro la Juventus e il Como intervallati dalla vittoria sul Club Brugge. L’obiettivo è di tornare al successo entro i confini nazionali per prepararsi al meglio alla sfida di Champions League di mercoledì contro lo Slavia Praga.

Dall’altro lato discorso simile per i biancocelesti di Maurizio Sarri, alle prese con tante assenze per infortunio. Serve una vittoria di prestigio in trasferta dopo quella contro il Genoa cui ha fatto seguito il pari casalingo contro il Torino per dare una svolta alla stagione. La scorsa stagione un gol di Isaksen permise ai capitolini di portare via i tre punti dal campo degli orobici.

Atalanta-Lazio, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e sarà visibile in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre il match della ‘New Balance Arena’ tra Atalanta e Lazio live in tempo reale.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Sulemana, De Ketelaere; Lookman. All. Juric

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Sarri

ARBITRO: Giuseppe Collu (Cagliari)

CLASSIFICA SERIE A: Inter Napoli e Roma 15 punti, Bologna e Milan* 13; Juventus e Como 12; Atalanta* e Sassuolo 10; Cremonese* 9; Cagliari, Udinese* e Torino 8; Lazio* 7; Lecce e Parma 6; Verona 4; Fiorentina* e Pisa 3, Genoa 3. *una partita in meno

PROSSIMI IMPEGNI: Atalanta-Slavia Praga mercoledì 22 ottobre ore 21; Lazio-Juventus domenica 26 ottobre ore 20.45.