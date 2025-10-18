Roma e Gasperini, l’Inter è un tabù totale. E all’Olimpico la situazione peggiora

Il tecnico di Grugliasco ha una serie negativa aperta contro i nerazzurri lunghissima e anche i giallorossi non scherzano

Roma-Inter è una grande classica del calcio italiano, che richiama alla memoria le grandi sfide di 15 anni fa che valevano lo scudetto. Tempi lontani, ma che per una notte tornano all’Olimpico vista la posizione in classifica della Roma che guarda tutti dall’alto, soprattutto con il ko del Napoli. I nerazzurri, però, sono una vera e propria bestia nera soprattutto in casa per i giallorossi, che in questo stadio non battono l’Inter dal 2 ottobre 2016. Nelle ultime 22 gare complessive 11 vittorie nerazzurre, 7 pareggi e 4 successi romanisti, di cui appunto tre in trasferta.

E i numeri sorridono ancora meno pure a Gian Piero Gasperini. In 34 partite ha vinto solamente 5 volte contro l’Inter, 3 con il Genoa e 2 con l’Atalanta. Poi 9 pareggi e ben 20 sconfitte. L’ultima gioia contro i nerazzurri milanesi è datata 11 novembre 2018, un 4-1 in cui segnò pure – guarda caso – Gianluca Mancini. Ma soprattutto la serie negativa di Gasp con i colori nerazzurri è ancora aperta: ad ora sono ben 8 le sconfitte consecutive, le ultime 4 pure senza gol segnati (e 12 subiti). E nel 2017 è arrivata pure la peggior sconfitta della sua carriera, a San Siro: 1-7 con l’Inter di Pioli. Insomma, considerando pure la parentesi disastrosa da allenatore interista nel 2011 (dopo 5 partite sostituito da Claudio Ranieri), possiamo dire che la Beneamata non porta benissimo al mister di Grugliasco.