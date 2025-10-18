Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Roma e Gasperini, l’Inter è un tabù totale. E all’Olimpico la situazione peggiora

Foto dell'autore

Il tecnico di Grugliasco ha una serie negativa aperta contro i nerazzurri lunghissima e anche i giallorossi non scherzano

Roma-Inter è una grande classica del calcio italiano, che richiama alla memoria le grandi sfide di 15 anni fa che valevano lo scudetto. Tempi lontani, ma che per una notte tornano all’Olimpico vista la posizione in classifica della Roma che guarda tutti dall’alto, soprattutto con il ko del Napoli. I nerazzurri, però, sono una vera e propria bestia nera soprattutto in casa per i giallorossi, che in questo stadio non battono l’Inter dal 2 ottobre 2016. Nelle ultime 22 gare complessive 11 vittorie nerazzurre, 7 pareggi e 4 successi romanisti, di cui appunto tre in trasferta.

Gian Piero Gasperini (LaPresse) – calciomercato.it

E i numeri sorridono ancora meno pure a Gian Piero Gasperini. In 34 partite ha vinto solamente 5 volte contro l’Inter, 3 con il Genoa e 2 con l’Atalanta. Poi 9 pareggi e ben 20 sconfitte. L’ultima gioia contro i nerazzurri milanesi è datata 11 novembre 2018, un 4-1 in cui segnò pure – guarda caso – Gianluca Mancini. Ma soprattutto la serie negativa di Gasp con i colori nerazzurri è ancora aperta: ad ora sono ben 8 le sconfitte consecutive, le ultime 4 pure senza gol segnati (e 12 subiti). E nel 2017 è arrivata pure la peggior sconfitta della sua carriera, a San Siro: 1-7 con l’Inter di Pioli. Insomma, considerando pure la parentesi disastrosa da allenatore interista nel 2011 (dopo 5 partite sostituito da Claudio Ranieri), possiamo dire che la Beneamata non porta benissimo al mister di Grugliasco.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie