PAGELLE E TABELLINO Torino-Napoli 1-0: Simeone opportunista, sbandano Di Lorenzo e Gilmour, flop Lucca

Top, flop, pagelle complete e tabellino di Torino-Napoli: flop Lucca, malissimo Gilmour e Di Lorenzo, Simeone punisce Conte
Come nei più classici dei scenari, a risolvere la partita è un gol dell’ex: Simeone ha realizzato la rete decisiva contro il suo vecchio Napoli. Segna e si scusa subito, non esulta neanche.
È un Napoli irriconoscibile, con Gilmour che fa tanta fatica in gestione. Ed è da un suo controllo così così che nasce poi la rete dei granata. Malissimo Anguissa e Di Lorenzo, allo sbando. Lucca un fantasma, poco servito e quasi sempre fuori posizione.
Altra sconfitta prima della Champions, ma questa lascia tanti punti interrogativi. È un Napoli troppo dipendente dalle giocate illuminanti di De Bruyne.
Le pagelle di Torino-Napoli
TORINO
TOP Simeone 7 – Il classico gol dell’ex, nell’unica vera occasione della sua partita. Poi esce per sfinimento. Segna e si scusa subito, 3 punti pesantissimi per i granata.
FLOP Pedersen 5,5 – Anello debole di una difesa che ha funzionato alla perfezione
- Israel 6,5
- Tameze 7
- Maripan 6
- Coco 7
- Pedersen 5,5
- Casadei 6
- Asslani 6,5 (Ismajli s.v.)
- Vlasic 6,5 (Gineitis 6)
- Nkounkou 6 (Biraghi 6)
- Adams 6 (Zapata s.v.)
- Simeone 7 (Ngonge 6)
- Baroni 7 – Si conferma la bestia nera di Antonio Conte. Vittoria importantissima per la classifica.
NAPOLI
TOP Spinazzola 6,5 – Si vede che è l’uomo più in forma, perché si prende tante responsabilità. Non basta la forza di volontà
FLOP Gilmour 5 – Non è l’unica bocciatura della rosa azzurra, ma fa troppa fatica contro i centrocampisti granata. In ansia, poco sereno. Serata storta con tanti errori
- Milinkovic-Savic 5,5
- Di Lorenzo 5
- Juan Jesus 5,5 (Buongiorno 6)
- Beukema 6
- Olivera 5,5 (Noa Lang 6)
- Gilmour 5 (Elmas 5,5)
- Neres 6 (Politano 6)
- Anguissa 5
- De Bruyne 6
- Spinazzola 6,5
- Lucca 5 (Ambrosino 6)
- Conte 5 – Costretto a rivedere i piani senza McTominay e Hojlund, ma è un Napoli che sciupa troppo e in difesa commette delle ingenuità che paga a caro prezzo. Neanche i cambi lo aiutano.
Il tabellino di Torino-Napoli 1-0
Marcatori: 32′ Simeone
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asslani (84′ Ismajli), Vlasic (74′ Gineitis), Nkounkou (74′ Biraghi); Adams (84′ Zapata), Simeone (62′ Ngonge). All. Baroni.
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo (63′ Noa Lang), Juan Jesus (63′ Buongiorno), Beukema, Olivera; Gilmour (82′ Elmas); Neres (74′ Politano), Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca (74′ Ambrosino). All. Conte
Arbitro: Marcenaro; assistenti: Scatragli e Ceccon; IV: Tremolada; VAR: Doveri e Maggioni
Ammonizioni: Juan Jesus (N), Israel (T) Noa Lang (N)
Espulsioni: nessuna
Note: 1′ di recupero nel primo tempo;
Spettatori: circa 27 mila