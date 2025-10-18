PAGELLE E TABELLINO Torino-Napoli 1-0: Simeone opportunista, sbandano Di Lorenzo e Gilmour, flop Lucca

Top, flop, pagelle complete e tabellino di Torino-Napoli: flop Lucca, malissimo Gilmour e Di Lorenzo, Simeone punisce Conte

Come nei più classici dei scenari, a risolvere la partita è un gol dell’ex: Simeone ha realizzato la rete decisiva contro il suo vecchio Napoli. Segna e si scusa subito, non esulta neanche.

È un Napoli irriconoscibile, con Gilmour che fa tanta fatica in gestione. Ed è da un suo controllo così così che nasce poi la rete dei granata. Malissimo Anguissa e Di Lorenzo, allo sbando. Lucca un fantasma, poco servito e quasi sempre fuori posizione.

Altra sconfitta prima della Champions, ma questa lascia tanti punti interrogativi. È un Napoli troppo dipendente dalle giocate illuminanti di De Bruyne.

Le pagelle di Torino-Napoli

TORINO

TOP Simeone 7 – Il classico gol dell’ex, nell’unica vera occasione della sua partita. Poi esce per sfinimento. Segna e si scusa subito, 3 punti pesantissimi per i granata.

FLOP Pedersen 5,5 – Anello debole di una difesa che ha funzionato alla perfezione

Israel 6,5

Tameze 7

Maripan 6

Coco 7

Pedersen 5,5

Casadei 6

Asslani 6,5 (Ismajli s.v.)

Vlasic 6,5 (Gineitis 6)

Nkounkou 6 (Biraghi 6)

Adams 6 (Zapata s.v.)

Simeone 7 (Ngonge 6)

Baroni 7 – Si conferma la bestia nera di Antonio Conte. Vittoria importantissima per la classifica.

NAPOLI

TOP Spinazzola 6,5 – Si vede che è l’uomo più in forma, perché si prende tante responsabilità. Non basta la forza di volontà

FLOP Gilmour 5 – Non è l’unica bocciatura della rosa azzurra, ma fa troppa fatica contro i centrocampisti granata. In ansia, poco sereno. Serata storta con tanti errori

Milinkovic-Savic 5,5

Di Lorenzo 5

Juan Jesus 5,5 (Buongiorno 6)

Beukema 6

Olivera 5,5 (Noa Lang 6)

Gilmour 5 (Elmas 5,5)

Neres 6 (Politano 6)

Anguissa 5

De Bruyne 6

Spinazzola 6,5

Lucca 5 (Ambrosino 6)

Conte 5 – Costretto a rivedere i piani senza McTominay e Hojlund, ma è un Napoli che sciupa troppo e in difesa commette delle ingenuità che paga a caro prezzo. Neanche i cambi lo aiutano.

Il tabellino di Torino-Napoli 1-0

Marcatori: 32′ Simeone

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asslani (84′ Ismajli), Vlasic (74′ Gineitis), Nkounkou (74′ Biraghi); Adams (84′ Zapata), Simeone (62′ Ngonge). All. Baroni.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo (63′ Noa Lang), Juan Jesus (63′ Buongiorno), Beukema, Olivera; Gilmour (82′ Elmas); Neres (74′ Politano), Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca (74′ Ambrosino). All. Conte

Arbitro: Marcenaro; assistenti: Scatragli e Ceccon; IV: Tremolada; VAR: Doveri e Maggioni

Ammonizioni: Juan Jesus (N), Israel (T) Noa Lang (N)

Espulsioni: nessuna

Note: 1′ di recupero nel primo tempo;

Spettatori: circa 27 mila