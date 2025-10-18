Atalanta
PAGELLE E TABELLINO ROMA-INTER 0-1: Bonny-Pio, che sicurezze. Ndicka serata no

Voti e giudizi del match dell’Olimpico, valido per la 7a giornata della Serie A Enilive 2025/26

L’Inter si conferma bestia nera della Roma – soprattutto all’Olimpico – e di Gasperini, passando 1-0 nella capitale. Una partita tosta, tirata, che si sblocca dopo soli 6 minuti. Decisivo l’errore della difesa che tiene in gioco Bonny ma più in generale il primo tempo della squadra di Gasperini, davvero di sofferenza. Va un po’ meglio nella ripresa, dove arrivano parecchie occasioni per i giallorossi, alcune anche belle grosse. Un po’ di imprecisione e la bravura interista hanno evitato il pareggio. Poi l’Inter sfrutta le ripartenze e va a un passo dal raddoppio nel finale.

Roma

Svilar 5,5

Hermoso 5,5. Dal 74′ Baldanzi 5,5

Mancini 6

N’Dicka 4,5. Dal 55′ Ziolkowski 6,5

Celik 6

Cristante 5,5

Koné 6

Wesley 5,5

Soulé 5,5. Dall’80’ Ferguson sv

Pellegrini 5. Dal 55′ Dovbyk 5,5

Dybala 6. Dal 74′ Bailey 6

Allenatore: Gasperini 5,5

Il primo tempo è sostanzialmente regalato. Sia per la formazione, per certi versi molto poco comprensibile, che per i tantissimi errori in fase di appoggio, di costruzione della manovra. E davanti la squadra è troppo leggera senza centravanti, come era già accaduto contro il Torino. Due indizi, forse, ormai fanno una prova. Nella ripresa va molto meglio, come atteggiamento, fiducia e qualità, ma manca sempre qualcosa. Nota molto positiva l’ingresso di Ziolkowski per Ndicka peggiore in campo, oltre che in condizioni precarie. Gasperini quindi sbaglia la formazione, poi meriterebbe pure il pareggio ma gli errori restano. Koné vive una partita dai due volti, la prima di basso livello la seconda di alto livello. La media non basta.

Inter

Sommer 6,5

Akanji 6,5

Acerbi 6

Bastoni 7

Dumfries 6,5

Barella 6. Dall’82’ Zielinski sv

Calhanoglu 6. Dal 61′ Frattesi 6

Mkhitaryan 7

Dimarco 6. Dall’80’ Carlos Augusto sv

Lautaro Martinez 6. Dal 61′ Esposito 6,5

Bonny 7. Dal 69′ Sucic 5,5

Allenatore: Chivu 6,5

L’Inter gioca un ottimo primo tempo, ma ha il rammarico e la colpa di non chiuderla è evidente. Mkhitaryan spreca troppo, anche se nel secondo tempo ha modo di farsi perdonare correndo a più non posso fino al 95′ (prende pure un palo). Le note più liete sono senza dubbio il gol di Bonny, oltre alla prestazione (anche lui forse un po’ si accontenta), e l’ottimo ingresso di Pio Esposito che fa reparto da solo. Nella ripresa però cala troppo, subisce e rischia oltremodo, forse un po’ sulle gambe. Lautaro invece sente le fatiche della nazionale. Tre punti preziosissimi che vogliono dire vetta.

Arbitro Massa 5,5

Il tabellino di Roma-Inter 0-1

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), 39′ Ndicka (R), Ziolkowski (R), Hermoso (R), Mkhitaryan (I), Sucic (I)

Marcatori: 6′ Bonny (I)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (74′ Baldanzi), Mancini, N’Dicka (55′ Ziolkowski); Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé (80′ Ferguson), Pellegrini (55′ Dovbyk); Dybala (74′ Bailey).
A disposizione: Vasquez, Gollini, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, El Shaarawy, Tsimikas, Pisilli, Baldanzi, El Aynaoui, Ferguson, Dovbyk, Bailey.
Allenatore: Gasperini.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella (80′ Zielinski), Calhanoglu (61′ Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (80′ Carlos Augusto); Lautaro Martinez (61′ Esposito), Bonny (69′ Sucic).
A disposizione: Martinez, Calligaris, De Vrij, Bisseck, Palacios, Carlos Augusto, Luis Henrique, Zielinski, Diouf, Frattesi, Sucic, Esposito.
Allenatore: Chivu.

ARBITRO: Massa di Imperia. ASSISTENTI: Meli-Cecconi. IV UFFICIALE: Feliciani. VAR: Meraviglia. ASS. VAR: Abisso.

