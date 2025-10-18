Atalanta
DIRETTA Serie A, Roma-Inter | Segui la cronaca LIVE

Si chiude il sabato della settima giornata del campionato di Serie A con l’atteso big match tra giallorossi e nerazzurri

Dopo le tre gare del pomeriggio, l’ultima sfida in programma per questo sabato vede di fronte la lanciatissima Roma e l’Inter in grande crescita dell’ultimo periodo.

I padroni di casa, guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, arrivano a questo appuntamento dopo aver battuto nell’ultimo turno prima della sosta la Fiorentina di Stefano Pioli lontano dalle mura amiche.

Di contro, i meneghini dell’allenatore Cristian Chivu, grande ex della partita, hanno rifilato quattro gol alla Cremonese di Davide Nicola e inanellato la terza vittoria consecutiva.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-INTER

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Kone, Tsimikas; Soulé, Dybala; Dovbyk. All. Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu

CLASSIFICA SERIE A:

