DIRETTA Serie A, Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona: formazioni ufficiali LIVE

Torna il campionato e Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite delle 15

Finalmente è tornata la Serie A. Archiviata la sosta per le Nazionali, la settima giornata di campionato inizia sabato 18 ottobre con due anticipi alle 15: Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona. Due sfide che mettono in palio punti importanti nella lotta salvezza e che possono già rivelarsi decisive per le sorti di alcuni allenatori.

Partiamo dalla partita del ‘via del Mare’ dove si affrontano due squadre in salute che, molto probabilmente, avrebbe volentieri fatto a meno dell’interruzione del campionato. Prima dello stop, infatti, i giallorossi di Eusebio Di Francesco hanno espugnato il Tardini di Parma, conquistando la prima vittoria stagionale.

La squadra di Fabio Grosso, dal canto suo, viene da due successi di fila contro Udinese e scaligeri e in caso di vittoria raggiungerebbero momentaneamente Juve e Inter (in campo stasera contro la Roma) a quota 12 punti in classifica.

In terra toscana, si affrontano invece due tra le squadre più in crisi, soprattutto di risultati. Le posizioni di Paolo Zanetti e di Alberto Gilardino sono già in bilico e una sconfitta oggi potrebbe veramente portare a conseguenze drastiche.

Di fronte ci saranno i due peggiori attacchi del campionato (2 l’Hellas e 3 i nerazzurri). Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

ARBITRO: Crezzini

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Nzola. All. Gilardino.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Valentini; Cham, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.

ARBITRO: Guida

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Roma 15 punti, Milan 13; Inter e Juventus 12; Atalanta e Bologna 10; Sassuolo, Como e Cremonese 9; Cagliari e Udinese 8; Lazio 7; Parma, Lecce e Torino 5; Fiorentina e Verona 3, Genoa e Pisa 2.