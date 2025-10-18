“Da prova tv”: il gesto di Acerbi fa infuriare tutti, le immagini sono chiare

L’episodio sta facendo molto discutere catturando immediatamente l’attenzione mediatica: la ricostruzione di quanto successo

Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo di Roma-Inter che vede attualmente i nerazzurri guidare le operazioni grazie alla rete messa a segno da Bonny. Ottima la gestione della gara degli uomini di Chivu che hanno ridotto al minimo il numero di errori, concedendo solo sporadiche occasioni ai padroni di casa.

A calamitare non pochi commenti sui social è stato piuttosto un episodio che ha visto protagonista Acerbi. Dopo aver visto terminare un pallone sul fondo, Celik si è infatti avvicinato al difensore dell’Inter toccandolo con una sbracciata piuttosto lieve. Tanto è bastato, però, per far cadere l’ex centrale della Lazio: irreprensibile la presa di posizione di Massa che, aiutato anche dal VAR, non è ritornato sui suoi passi e ha lasciato correre, non estraendo neanche il cartellino giallo. Immancabili i commenti al vetriolo sui social:

Ma qui niente prova tv? Acerbi buffone #RomaInter — ylecap 🖤 (@1ylenia3) October 18, 2025

Ma quando inziamo a dare i gialli per ste sceneggiate? #acerbi #buffone — CastoRoma (@AglieglieBraaz) October 18, 2025

Gli ha dato una pacca sulla schiena ed è morto, #Acerbi buffone vero#RomaInter — ApocaFede (@DrApocalypse) October 18, 2025

Acerbi riceva una pacca sulle spalle da Celik e si butta a terra come se gli avessero sparato. Koné alza la gamba e non prende in faccia Lautaro ma questo si butta a terra come se gli avessero sparato. Si chiama atteggiamento antisportivo e va punito con il giallo. — 𝑭𝒍𝒂𝒗𝒊𝒐123 (@flavioweb2000) October 18, 2025

Manca un cartellino giallo per Dumfries ed uno per il simulatore Acerbi!! Sempre il miglior antisportivo! — Andrea (@uccelldibosco73) October 18, 2025

Commento del primo tempo: Acerbi buffoncello

Massa il solito Massa

Difesa stravolta e non capisco se sia il caso di fare certi esperimenti contro un’Inter al top.

Dybala solitario tra i centrali Sperem💛❤️ — 𝕐𝕌𝕄𝔸 💛❤️ (@_RomamoR) October 18, 2025

Ad ogni modo, va detto che il gioco è subito ripartito senza eccessive proteste né da una parte né dall’altra, con il direttore di gara che ha immediatamente invitato Acerbi a rialzarsi.