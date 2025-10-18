Da plusvalenza a idea di mercato: così Muharemovic può riprendersi la Juventus

Juventus e Inter guardano in casa del Sassuolo per il difensore che si sta rivelando una delle migliori sorprese del campionato di Serie A: Tarik Muharemovic

Classe 2003, bosniaco, Muharemovic si è affacciato nuovamente alla massima serie italiana dopo aver conquistato il campionato di Serie B con il Sassuolo. Il centrale aveva raggiunto l’Emilia direttamente dalla Juventus, che ha deciso di non puntare su di lui nell’estate del 2024, nonostante avesse già esordito anche con la Prima Squadra.

Una scelta che, in parte, si può salvare per una clausola presente nel contratto di cessione stipulato con i neroverdi: quella contenente il 50% della futura rivendita a favore della Vecchia Signora. Una mossa che, adesso, può rivelarsi fondamentale per il futuro di Muharemovic e della compagine di Igor Tudor. Alla Juventus un difensore nel mercato di gennaio serve come il pane, dopo che si sono palesati in maniera importante le problematiche post-rientro dal crociato di Juan Cabal e Gleison Bremer.

Muharemovic protagonista con il Sassuolo e la Juve può sfruttare la clausola

Tarik Muharemovic si è presentato nuovamente in Serie A con una personalità debordante e ha catturato l’interesse di diverse grandi squadre in questi mesi, ma è la Juventus ad avere un vantaggio strategico non indifferente.

I bianconeri, come detto, hanno diritto al 50% sulla futura rivendita del bosniaco e potrebbero sfuttare questa clausola come sconto per aggiudicarsi il classe 2003. Muharemovic rappresenta la soluzione ideale per completare la rosa, portando a Torino un giocatore giovane e di prospettiva, che conosce già bene l’ambiente e che sa giocare nella difesa a 3.

Muharemovic è anche un grande amico di Kenan Yildiz, con cui è rimasto in contatto e che è stato il primo a complimentarsi con il giovane difensore dopo la vittoria del premio di Man of the Match che si è aggiudicato contro la Lazio. Insomma, la Juventus può risolvere un problema con un ritorno che farebbe felici tutti i protagonisti coinvolti.