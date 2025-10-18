Conte stufo al termine di Torino-Napoli: “Non torno su questo argomento”

Il tecnico del Napoli mastica amaro al termine della partita persa contro il Torino, poi non parla del mercato e della rosa azzurra

Il Napoli perde a Torino, con gol dell’ex Giovanni Simeone, il migliore in campo. L’argentino punisce la sua vecchia squadra con cui ha vinto due Scudetti. E Antonio Conte ai microfoni di DAZN mastica amarissimo: “Nel primo tempo ci siamo limitati ad essere bellini, nel secondo tempo ci abbiamo messo più voglia. Complimenti al Torino, ma il gol l’abbiamo confezionato noi. Abbiamo fatto tutto noi”.

Dallo studio arriva una domanda sulla rosa e sul (forse) eccessivo entusiasmo generato dal mercato. Ma mister Conte dice basta, già ha chiarito la sua posizione in merito alla squadra in passato. Sarà un anno “complesso” e i nuovi arrivati devono avere il tempo di crescere assieme a tutto il gruppo. Non è facile inserire i nove acquisti. Così, l’allenatore del Napoli reagisce alla domanda del conduttore di DAZN: “Non voglio tornare su questo argomento. Per chi mastica calcio, ho detto cose normali. La nuova stagione passa dalla crescita dei nuovi arrivati. Non c’è tempo, giochiamo ogni 3 giorni. Bisogna migliorare ogni volta e devo avere anche io la pazienza di vedere questi miglioramenti”.

Conte amareggiato: “Il gol del Torino è fatto da noi”

Nessuna colpa dei singoli o del reparto. Ma solo un fortuito rimpallo che finisce sui piedi di Simeone: “Oggi il gol subito è fatto da noi. Non c’è stato svarione difensivo. Purtroppo c’è stato questo rimpallo, in cui accidentalmente Billy mette in azione Simeone. Non è un azione creata dal Torino. Inevitabile che ogni tanto si concedono le ripartenze, dobbiamo prepararci a questo. Noi giochiamo nella metà campo avversaria”.

Il club azzurro ripartirà da Eindhoven. Il Napoli deve giocare la terza partita di Champions League contro l’ex squadra di Noa Lang. Bisogna subito resettare questa sconfitta e dimenticare la rete di Simeone.