Abel Ferreira conquista il Brasile: è il miglior allenatore del secolo

Riconoscimento storico per l’allenatore portoghese del Palmeiras

Arrivato fino ai quarti di finale del Mondiale per Club con il suo PalmeirasAbel Ferreira non si è ancora stancato di vincere e, dopo una rimonta importante, alla ventisettesima giornata di campionato occupa il primo posto nel Brasileirao, con tre punti di vantaggio sul Flamengo.

L'allenatore del Palmeiras, Abel Ferreira
Abel Ferreira

Arrivato a San Paolo nel novembre del 2020, l’allenatore portoghese è diventato l’allenatore più vincente della storia del Verdao, con ben 10 titoli vinti (due Libertadores, due Serie A, una Coppa del Brasile, una supercoppa brasiliana, una supercoppa sudamericana e tre campionati paulisti).

Numeri da vincente che, nelle ultime ore, gli sono valsi anche il titolo di “miglior allenatore del secolo nel calcio brasiliano”. In un sondaggio pubblicato da Globo Esporte, Abel Ferreira ha raccolto il 37% dei voti, piazzandosi davanti a un mostro sacro come Luiz Felipe Scolari, con il 20% dei consensi. In terza posizione, un altro portoghese: Jorge Jesus con il 15%.

