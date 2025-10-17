Infortunio Rabiot, scatta la polemica: il video inchioda la Francia

Spunta un retroscena dagli spogliatoi della Francia che fa storcere il naso ai tifosi rossoneri

II Milan sta pagando a caro prezzo l’ultima sosta per gli impegni delle nazionali. La paura più grande degli allenatori e dei club in questo periodo è rappresentata dagli infortuni, che puntualmente si manifestano proprio a margine della pausa.

I rossoneri in questo senso devono registrare i problemi occorsi sia a Christian Pulisic che ad Adrien Rabiot, di natura ed entità differente.

Particolare apprensione c’è soprattutto per il centrocampista transalpino che è incappato in una lesione del muscolo soleo e rischia circa un mese di stop, privando Allegri di un elemento a dir poco fondamentale della squadra. La diagnosi chiaramente preoccupa lo staff medico meneghino vista la delicatezza del guaio muscolare del francese che è sceso in campo con la maglia della sua Nazionale.

🚨 RIFLESSIONE posta da @MilanVibesHQ in merito a infortunio #Rabiot‼️ 📍Locker Room PT #FranciaAzerbaigian: estratto YT 🇫🇷 acclara membro staff medico intento a massaggiare polpaccio #Rabiot 📍Adrien, fuori al 70º, riporterà lesione al soleo: PERCHÉ CONTINUA?@MilanVibesHQ pic.twitter.com/nj4kBMyxmk — Giulia (@Giuliaz_k) October 17, 2025

Proprio in merito alla gara giocata e vinta 3-0 con la Francia è emerso un video che sta scatenando polemiche e riflessioni. Da un filmato apparso su X nelle scorse ore si vede un membro dello staff medico della selezione transalpina che all’intervallo della gara contro l’Azerbaijan effettua proprio un massaggio muscolare allo stesso Rabiot. Pochi secondi che però hanno indotto i tifosi del Milan a riflettere sulle effettive condizioni del calciatore che è poi rientrato in campo per la ripresa trovando anche il gol prima della sostituzione.