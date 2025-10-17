Dal volo in ritardo al futuro: McKennie sempre più lontano dalla Juve

Il futuro del centrocampista bianconero appare ormai segnato: la posizione di Comolli è piuttosto netta

Jolly polivalente molto utile in determinati frangenti delle scorse stagioni, Weston McKennie è stato utilizzato con il contagocce da Tudor in questa prima parte di campionato. Una retromarcia in termini di minutaggio di certo non casuale che alcuni hanno interpretato come i primi segnali del lungo addio che dovrebbe essere certificato a partire da luglio.

Già, perché da tempo in alto mare, i colloqui per il rinnovo dello statunitense non hanno fatto registrare significativi passi in avanti, anzi. Dal canto suo, legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2026, il texano ha già cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Una fase di stallo carica di significati, insomma, che potrebbe portare a svolte più o meno evidenti nel corso delle prossime settimane. A tal proposito, non è di certo un caso che diversi club di Mls abbiano cominciato a sondare il terreno per capire i margini di manovra.

Tra campo e mercato, McKennie-Juve: è calato il gelo

È del resto significativo il fatto che, rispetto a quanto successo nelle scorse stagioni, McKennie non abbia affatto chiuso la porta alle sirene a stelle e strisce, anzi. Del resto il mercato europeo latita e fino a questo momento non sono arrivate neanche offerte di un certo tipo dalla Turchia, campionato al quale l’ex Schalke era stato accostato in tempi e in modi diversi.

Nel mentre, dopo essere stato impegnato con la sua Nazionale, McKennie è atteso a Torino per la notte prossima: una serie di ritardi nei voli di collegamento con l’Italia hanno infatti impedito al centrocampista della Juventus di ritornare subito in Italia per mettersi a disposizione di Tudor.

Il che, unito già all’emergenza con la quale il tecnico croato deve fare i conti in settori non banali del campo, non è proprio una bella notizia per la ‘Vecchia Signora’ nelle tappe di avvicinamento alla prossima delicata sfida di campionato contro il Como.