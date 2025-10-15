Crociato ko e rescissione immediata: ha già firmato con la nuova squadra

Nella notte l’annuncio della rescissione di Sergio Romero con il Boca Juniors dopo 4 anni: la nuova squadra è pronta

È un momento molto particolare per il Boca Juniors, ancora scosso per la morte dell’allenatore Miguel Angel Russo. Una grande perdita, soprattutto a livello umano, che ovviamente non sarà colmata tanto facilmente. Sono stati dei giorni toccanti, emozionanti e commoventi. La partita contro il Barracas Central è stata ovviamente rinviata a data da destinarsi, il ritorno in campo degli Xeneizer ad ora è fissato per il 18 ottobre in casa contro il Belgrano.

Sarà l’occasione per rendere omaggio a Miguel Angel Russo e magari dedicargli una bella vittoria. Che alimenterebbe la corsa per il titolo, visto che il Boca è a quota 17 punti a -2 dalla vetta ma con una partita in meno appunto. Intanto nella notte si è chiuso il capitolo con Sergio Romero, storico portiere argentino: “Il Club Atlético Boca Juniors annuncia che il giocatore Sergio Romero ha rescisso il suo contratto con il club. Lo ringraziamo per il tempo trascorso qui e gli auguriamo grande successo per i suoi impegni futuri”.

Argentinos Juniors senza portiere, Romero rescinde subito con il Boca Juniors

Sergio Romero, 39 anni a febbraio, lascia dopo 4 anni ma ha già una nuova squadra. Ha firmato per l’Argentinos Juniors, che deve sostituire il proprio portiere titolare Diego Rodriguez che si è rotto il crociato lasciando nei guai la squadra. L’ex portiere di Sampdoria e Venezia aveva il contratto in scadenza con il Boca, per cui si è trattato solamente di un addio che era già in programma ma è stato anticipato.

All’uscita dalla sede del Boca Romero ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Un bellissimo capitolo è finito. Sono stato benissimo in questo club, parto con i ricordi migliori perché mi hanno fatto sentire a casa. Sono felice e grato per tutto. Il presidente Riquelme è un amico, non ha messo ostacoli. Cercherò di fare del mio meglio per l’Argentinos Juniors in questo momento, sono stati sfortunati per l’infortunio del portiere. Il messaggio ai tifosi del Boca è solo di ringraziamenti. Fino ad oggi quando mi incontrano per strada continuano a trattarmi in maniera eccellente. Mi hanno fatto sentire come se fossi a casa, in ogni partita”