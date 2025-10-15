Andrija Vukoje, l’altra pepita d’oro dell’Inter: il club vuole blindarlo

Un anno fa i nerazzurri riuscirono a strapparlo a una concorrenza agguerrita. Il contratto del talento montenegrino scade nel 2027

Non solo Pio Esposito, in casa Inter i riflettori sono accessi anche sul settore giovanile, in particolare Andrija Vukoje, grande talento montenegrino preso dal Grbalj nel gennaio di un anno fa. I nerazzurri sono riusciti a battere una concorrenza che comprendeva grandi società straniere, con il classe 2008 che si è subito messo in grande mostra prima con l’Under 18 e, adesso, con la Primavera guidata da Benny Carbone.

Mezz’ala e trequartista, Vukoje ha un potenziale altissimo e una tecnica enorme che esibisce soprattutto nello stretto: salta l’uomo con disinvoltura pur essendo alto 192cm. Stazza fisica di una punta, qualità di un centrocampista moderno. Chivu ha avuto modo di apprezzarlo già in allenamento: ieri, e non è certo la prima volta, il diciassettenne si è allenato con la prima squadra ad Appiano.

Ieri con la prima squadra ad Appiano si è allenato anche Andrija Vukoje, il grande talento della Primavera. Come rivelato in esclusiva da Interlive, l’obiettivo del club è blindare il 2008 montenegrino con un nuovo contratto: l’attuale scade nel 2027https://t.co/S2aD0vLFOB pic.twitter.com/ZGr0oeF0bQ — INTERLIVE.IT (@interliveit) October 15, 2025

Vukoje non è uscito dai radar dei top club stranieri, come da quelli di alcune delle altre big di Serie A, ma l’Inter non ha intenzione di lasciarselo scappare. Come rivelato da Interlive.it, infatti, il club di Oaktree ha già iniziato a muoversi per blindare il ragazzo con un nuovo contratto. Quello attuale, del resto, scade a giugno 2027, che nel calcio vuol dire domani mattina.