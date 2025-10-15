Atalanta
Andrija Vukoje, l’altra pepita d’oro dell’Inter: il club vuole blindarlo

Un anno fa i nerazzurri riuscirono a strapparlo a una concorrenza agguerrita. Il contratto del talento montenegrino scade nel 2027

Non solo Pio Esposito, in casa Inter i riflettori sono accessi anche sul settore giovanile, in particolare Andrija Vukoje, grande talento montenegrino preso dal Grbalj nel gennaio di un anno fa. I nerazzurri sono riusciti a battere una concorrenza che comprendeva grandi società straniere, con il classe 2008 che si è subito messo in grande mostra prima con l’Under 18 e, adesso, con la Primavera guidata da Benny Carbone.

Andrija Vukoje, l'altra pepita d'oro dell'Inter: il club vuole blindarlo

Mezz’ala e trequartista, Vukoje ha un potenziale altissimo e una tecnica enorme che esibisce soprattutto nello stretto: salta l’uomo con disinvoltura pur essendo alto 192cm. Stazza fisica di una punta, qualità di un centrocampista moderno. Chivu ha avuto modo di apprezzarlo già in allenamento: ieri, e non è certo la prima volta, il diciassettenne si è allenato con la prima squadra ad Appiano.

Vukoje non è uscito dai radar dei top club stranieri, come da quelli di alcune delle altre big di Serie A, ma l’Inter non ha intenzione di lasciarselo scappare. Come rivelato da Interlive.it, infatti, il club di Oaktree ha già iniziato a muoversi per blindare il ragazzo con un nuovo contratto. Quello attuale, del resto, scade a giugno 2027, che nel calcio vuol dire domani mattina.

