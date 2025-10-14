Roma, Bailey si allena a parte. E all’appello di Gasperini manca anche un terzino

Il giamaicano dovrà ancora aspettare per mettersi a disposizione del tecnico mentre c’è un’altra assenza a sorpresa

La Roma si è tornata oggi ad allenarsi a Trigoria dopo due giorni di riposo concessi da Gasperini. Il tecnico ha cominciato quindi oggi la settimana che porta al big match contro l’Inter, con una rosa quasi completamente a disposizione. Erano attesi al rientro in campo col resto del gruppo sia Wesley che Angelino, assenti nei giorni scorsi per motivi diversi. Il brasiliano aveva un problemino che lo aveva costretto a saltare la convocazione col Brasile, invece Angelino è stato alle prese con una brutta influenza.

Ebbene, l’ex Flamengo oggi si è allenato regolarmente con i compagni mentre lo spagnolo ha svolto solamente lavoro in palestra. Un po’ a sorpresa, in realtà. Per questo diventa fondamentale il fatto che Tsimikas sia già rientrato dalla nazionale per fare subito le prove anti-Inter. Grande attesa c’era invece per Leon Bailey, che però non si è ancora allenato insieme alla squadra. Il giamaicano è davvero vicino al rientro, ma oggi ha svolto solamente lavoro individuale. La settimana è lunga, la speranza è di strappare almeno una convocazione per la sfida dell’Olimpico, anche se simbolica, in modo da respirare l’atmosfera elettrica dello stadio giallorosso dalla panchina. Per Angelino, invece, bisognerà valutare con attenzione. Alla seduta erano presenti anche Claudio Ranieri e Ricky Massara.

Per il resto si attendono i ritorni di tutti gli altri nazionali che ancora mancano: oggi scenderanno in campo El Aynaoui (Marocco-Congo), Ndicka (Costa D’Avorio-Kenya), Celik (Turchia-Georgia), Mancini e Cristante (Italia-Israele) e anche Pisilli (Italia-Armenia under 21). Da domani quindi Trigoria si popolerà nuovamente e da giovedì scatterà definitivamente il piano anti-Inter per sabato sera.